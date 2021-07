Tudni lehetett, hogy tragédia lesz a kerékpárúton, csak azt nem, hogy mikor és kivel

Halálos kerékpáros baleset történt múlt vasárnapra virradóra Szőregen. A rendőrség hivatalos közleménye szerint Szegeden a Szerb utcán lévő kerékpárúton egy kerékpáros az egyik kanyarban egy fának ütközött, és leesett a bicikliről. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A tragédia kapcsán a Szegedbicaj blog közösségi oldalán úgy fogalmaz,

„tudni lehetett, hogy be fog következni, csak azt nem, hogy mikor és kivel”.

Szerintük a szőregi kerékpárút ugyanis egy „halálos csapdákkal teli biciklisgettó”, amit az Európát átszelő túraút egyik szakaszának jelöltek ki. Hozzáteszik: megtekintették a helyszínt, bejárták az utat és igyekeztek rekonstruálni a történteket:

„Újszentiván gesztorságával Tiszasziget, Szeged és Törökkanizsa 1,5 millió euróra pályázott” – írta a Délmagyar 2010 májusában, mikor beharangozták, hogy Szeged és Törökkanizsa belvárosa között kerékpárút épül, aminek első ütemét képezte a szőregi szakasz is. A Szegedbicaj szerint azonban már ekkor gondok voltak a projekttel: Tiszaszigeten és Újszentivánon már javában építkeztek, amikor 2012 augusztusában Szegeden is elkezdték a munkálatokat, a szoreg.hu cikke szerint azért ilyen későn, mert

nem volt elég pénz arra, hogy az eredeti terveknek megfelelően irányhelyesen, az úttest két oldalán vezessék a bicikliseket.

Akkor dőlt el, hogy az egyik oldalon, a parkosított előkertekben megy majd a bicajút a templomtól kifelé. A furcsaságok itt még nem értek véget – teszik hozzá – az NFÜ ugyanis szabálytalanságot tárt fel a projekt tiszaszigeti szakaszán, ami 20 millió forint büntetésbe fájt a falunak, de a többi önkormányzat is bukott némi pénzt a késői kifizetés miatt. Majd nemrégen az Eurovelónak hívott biciklis túrautat is ezen a szakaszon jelölték ki, táblák is mutatják, és elkészült Törökkanizsáig a nyomvonal.

A blog bejegyzése szerint „a kivitelezés gyalázatos minőségben sikerült”. Mint írják, egyebek mellett a biciklisek útjába bokrok lógtak be, villanyoszlopok, kábelek, tuják, parkoló autók. Az út alapja sem volt túl „acélos”, amit igazol, hogy azóta több helyen felnyomták a gyökerek. Egy helyen az esővízelvezető árkocskát egyszerűen átvezették a kerékpárúton, rács, minden nélkül. A közvilágítás jó távol esett a kerékpárosoktól, a növényzet alatt alig jutott fény a közlekedőknek. A mára helyenként leromlott útállapot mellett a karbantartás hiányát jelzi az is, hogy a felfestések is lekoptak, ami azért fontos, mert a mostani tragédiában ennek döntő szerepe volt – teszik hozzá.

Mi is történt?

A hallottak és a helyszínen látottak alapján a Szegedbicaj azt valószínűsíti, hogy a kerékpáros Szeged irányába haladt az alig megvilágított úton éjszaka. A kerékpárút egy szakaszon belefut egy parkolóba, amit elkerülve kitér jobb irányba, csakhogy a festés teljesen lekopott, így a biciklis vélhetően egyenesen haladt tovább, pont egy villanyoszlop irányába, amit ki kellett kerülnie. A nyomok alapján balra tért ki, ott azonban egy 20-25 centi magas szegélykősor található, aminek nekihajthatott. A blog szerint

ez már kisebb sebességnél is „brutális takonylást” okozhatott volna, és az áldozat valószínűleg itt elveszítette az uralmát a járműve felett és egy 4 méterre lévő fának csapódva állhatott meg.

Szerintük minden jel arra utal, hogy ha bicikliutat nem ilyen módon építik meg, és rendesen karbantartják, akkor a tragédia elkerülhető lett volna.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com