Megvan, ki nyerte a milliárdosok űrversenyének első szakaszát – a nap hírei

A házelnök szerint a 2022-es országgyűlési választásokon nemcsak a rendszerváltozás vívmányait kell megvédeni, hanem olyan eredményeket is, mint a rezsicsökkentés és a családtámogatás szerteágazó rendszere. Kövér László a Kossuth rádiónak adott interjúban az Európai Unió jelenlegi állapotáról úgy fogalmazott: nem gondolja, hogy jobb lenne Magyarországnak az unión kívül, de ha ez így megy tovább, a közösséget azok teszik tönkre, akik Magyarországtól akarják most megvédeni.

Magyarország is részt venne a Bajorországba tervezett szivattyús energiatároló megépítésében. A magyar állami részvétel lehetőségéről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a héten tárgyalt a gyártó Max Aicher vállalattal, amely korábban az Ózdi Acélműben szerzett 20 százalékos tulajdonrészt. Magyarországon nem építhető ilyen erőmű megfelelő domborzati viszonyok hiányában.

Továbbra is a családok megerősítésében és nem a tömeges migrációban látja a megoldást a demográfiai problémákra a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin a népesedés világnapján erősítette meg a magyar kormány erről szóló álláspontját. Novák Katalin arra hívta fel a figyelmet. hogy az Európai Unió lakosságának immár csaknem ötöde 65 év feletti, miközben a 14 év alattiak aránya mindössze 16 százalék.

Győrben és környékén több mint harminc helyszínre riasztották a katasztrófavédelem egységeit a hirtelen lezúdult, nagy mennyiségű esővíz miatt – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Győrben egy egészségügyi intézmény két épületének alagsorában, valamint több lakóház pincéjében is ötven-hatvan centiméter magasan gyűlt össze az esővíz. Győrszemerénél egy személyautót sodort el a víz, amelynek sofőrje nem tudott kiszállni. A győri hivatásos tűzoltók kivontatták a vízből a járművet.

Azonnali és hosszú távú segítséget nyújt a Sellye környéki jégkárosultaknak a Katolikus Karitász. Szombaton a református egyház gyűjtést indított a térség megsegítésére és a megrongálódott épületek helyreállítására. A péntek esti nagy kiterjedésű vihar súlyos károkat okozott több Baranya megyei településen. Csak az eddigi felmérések szerint Sellyén 200 család lakhelye rongálódott meg.

Az ingyenes, egyetemes egészségügyi ellátás mellett emelt szót Ferenc pápa a múlt heti műtéte utáni első nyilvános beszédében. A 84 éves katolikus egyházfőt múlt vasárnap operálták meg vastagbélszűkület miatt. A pápa a vasárnap délben szokásos Úrangyala-imádságot és az azt kísérő beszédet a Gemelli kórház tizedik emeleti ablakából mondta el a klinika előtt várakozó hívek százai előtt. Egyelőre nincsenek értesülések arról, hogy mikor hagyhatja el a klinikát.

Szerbiában hétfőtől szigorúbban ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások betartását az egészségügyi minisztérium illetékesei, mivel sokan felelőtlenül viselkednek. Az egészségügyiminiszter-helyettes kiemelte: az ellenőrök azt figyelik majd, hogy az emberek viselnek-e maszkot, illetve hogy a vendéglátóhelyeken betartják-e a megfelelő távolságot és létszámkorlátot.

Új határátlépési feltételek lépnek érvénybe csütörtökön Szlovéniában. Függetlenül attól, hogy milyen járványügyi besorolású egy ország, a beutazást védettségi igazoláshoz kötik. Kivételt képeznek ez alól azok a külföldi állampolgárok, akik rendelkeznek ingatlannal vagy mezőgazdasági földdel Szlovéniában, valamint a 15 évnél fiatalabbak, akik szüleik vagy nevelőik kíséretében érkeznek az országba.

Izraelben felvehetik a harmadik, emlékeztető oltást azok a betegek, akiknek sérült az immunrendszere, például szervátültetés miatt. Nicán Horovic egészségügyi miniszter a rádiónak adott interjúban elmondta, hogy egyelőre csak az immunhiányos betegek újraoltását tervezik, de vizsgálatokat folytatnak annak eldöntésére, hogy szükséges-e mindenkinek beadni egy harmadik, emlékeztető adagot.

Elérte az űr peremét Richard Branson brit milliárdos a Virgin Galatic nevű űrjárműve fedélzetén, majd az űrhajó biztonsággal visszatért az űrkikötőbe. Az egész út egy órán át tartott. A 70 éves milliárdos kereskedelmi űrutazási szolgáltatást akar indítani. Csaknem 600-an már be is fizették az előleget a kirándulásra. Riválisa, Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezetője is jegyet váltott. Richard Branson lépéselőnyt szerzett másik riválisával, az Amazon-alapító Jeff Bezosszal szemben, aki július 20-át jelölte ki űrutazása napjául.