Így forgatta fel a vasárnapi zivatarözön az országot – fotók, videók

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írja, helyenként 70 mm eső is lesett percek alatt.

Egy videó Berettyóújfaluból:

Eleinte a főleg a Dunántúlon, annak is az északi felén tomboltak viharok, ezek északi irányba vonultak el, de délután már a Tiszántúlt is helyben hagyták a zivatarok az Időkép jelentése szerint.

Vihar Hajdúböszörményben – Fotó: András99/Időkép

Azt írják, kiadós felhőszakadás érte el Egert is. Néhol cseresznye nagyságú jég is potyogott. Berettyóújfaluban alig lehetett ellátni, úgy ömlött az eső. A beszámolók szerint a térségben borsó, néhol cseresznyénél is nagyobb jégszemek hullottak.

Hajdúböszörményben ekkora jég esett: Jégeső Hajdúböszörményben – Forrás: Időkép (504812)

