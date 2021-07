Rettegnek az emberek Balatonfűzfőn, és mindenki tehetetlen

Estétől hajnalig a vaddisznók az urak Balatonfűzfőn, de már nappal is mutatkoznak. Tönkreteszik a kerteket, felborogatják és széttúrják a kukákat, tízen-húszan is vonulnak egyszerre együtt, jelenlétük sok lakót megrémiszt, a helyzet egyelőre megoldhatatlannak tűnik – derül ki a Telex.hu összeállításából.

Bár többéves problémáról van szó, az utóbbi két évben folyamatosan erősödik, most már százas nagyságrendben jelennek meg a fűzfői lakott területen az állatok. Az önkormányzat több megoldással próbálkozott eddig:

bevezették a kötelező kukát, hogy a nyaralók ne tegyék ki nejlonzsákban a vaddisznókat vonzó szemetüket

elkezdték kitakaríttatni a rendezetlen, bozótos területeket

bejárásokat szerveztek a vadásztársaságokkal, a rendőrséggel

kihelyezték az élve befogó csapdát

A rendőrség is tehetetlen, hozzá is érkeznek rendszeresen vaddisznókkal kapcsolatos bejelentések az egész térségből, de nincsenek meg az eszközei a helyzet kezelésére. Ha bejelentést kapnak, kimennek, próbálják megnyugtatni azt, aki hívta őket. Értesíthetik a vadásztársaságot, de lelőni a vadász sem lőheti csak úgy le az állatot, hacsak nem forog emberélet közvetlen veszélyben.

A vadásztársaságok rengeteg vaddisznót lőttek ki a környéken, négyszáznál is többet, de minél jobban vadásszák az állatot, annál inkább bemenekül a lakott területre. Szóba került az altatólövedék bevetése, de azt is veszélyes belterületen használni, ráadásul állatorvos is kell a használatához, és elvetették a különféle riasztókat, mert azok vagy a helyi lakókat, vagy az állataikat űzné el.

Egyelőre nem tudnak mást tenni, mint tájékoztatni az embereket, hogy ha szembe találják magukat egy vaddisznóval, akkor semmi olyat ne tegyenek, amitől veszélyben érezné magát az állat. Ha sétált, egyszerűen sétáljon tovább, ne fusson, ne kiabáljon.

A belterületi kilövésre máshol, például Miskolcon, Pécsen vagy Nagykovácsiban engedélyt adott a rendőrség, igaz, nagyon részletes szabályokat előírva. A jogi helyzet is bizonytalan, mert a vadászati törvény nincs összhangban a fegyverhasználatról szóló kormányrendelettel. A törvény értelmében a belterület nem része a vadászterületnek, amiből az következik, hogy a vadász ott nem használhatja a fegyverét. Ugyanakkor a kormányrendelet szerint az illetékes rendőrség engedélyével lehet lelőni lakott területen kárt okozó vadászható állatot, és azt is felsorolja, hogy mi mindent kell tartalmaznia az erre vonatkozó kérelemnek.

Az Agrárminisztérium szerint „a belterületen megjelenő és esetlegesen kárt okozó vaddisznók eltávolítására most is van lehetőség”. A rendelet külön engedéllyel megengedi a vad életét és testi épségét nem veszélyeztető kábító és bénító vegyszer, lőszer, illetve „a vad befogásához jogszerű csapdázási módszer” alkalmazását, ha lakott területről való eltávolítás a cél.

Nyitókép: Pixabay