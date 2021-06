Kocsis Máté: egy mondatról folyik a vita, amit nem olvas el senki

Meglepő, hogy Európában nincs egyértelmű kiállás a gyermekek védelme mellett. Akik megszólalnak ebben az ügyben, fontos emberek, például az Európai Bizottság elnöke, meglepően tájékozatlanok. Egy mondatról folyik a vita, amit nem olvas el senki. Ha elolvasnák, akkor látnák, hogy miről van szó. Attól tartok, hogy szándékosan nincs elolvasva, mert olyan ügyet akarnak kreálni, melyből politikai hasznot remélnek – mondta Kocsis Máté az InfoRádió Aréna című műsorában az Európában nagy vihart kavaró gyermekvédelmi törvényről, és jelezte, meglepte ez a nemzetközi visszhang.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője felidézte, hogy a vitára okot adó módosítással a következő szabályt iktatták törvénybe: tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.

„Az mondjuk ezzel, hogy a gyermekek életében semmi keresnivalója az életkoruknak nem megfelelő tartalomnak. Ezt kifogásolni hajmeresztő”

– mondta Kocsis Máté, és hozzátette, van egy felfogásbeli különbség jobb- és baloldal között. A jobboldaliak szerint a szülők dolga és joga, hogy orientálják a gyermekük a szexuális fejlődés kérdésében, a baloldal pedig azt mondja, hogy ezt a magyarázatot hagyják meg civil szervezeteknek. Azt mondják, hogy ez felvilágosítási tevékenység, de ez erős propaganda szerinte, és Nyugaton a nem megváltoztatására vonatkozó felvilágosítás már propaganda, pedig ennek nincs helye.

„Magyarországon még nem tartunk itt, de számos iskolából jött panasz, hogy felvilágosító óra címén olyan előadást hallgatnak a gyerekek, ami vagy nem való az életkorukhoz, vagy ezt a propagandát pedzegeti. Magyarországon még időben vagyunk, azért fogadtuk el a törvényt, hogy ne is legyen. Annak a megválasztását, hogy a gyerek miről halljon többet vagy kevesebbet, adjuk vissza a szülőknek” – mondta a frakcióvezető.

A felvetésre, hogy szerencsés volt-e egy törvényben szabályozni a pedofilokkal kapcsolatot szigorítást és ezt a kérdést, azt felelte, ez egy salátatörvény, amelynek egyik fele a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről szól, ez büntetőjogi megközelítésű, hiszen aki pedofíliáért büntetést kapott, az adatai nyilvánosan elérhetők lesznek, a büntető törvénykönyvben négy minősített esetet vezetnek be, ami súlyosabb a börtönbüntetést jelent, és van a foglalkoztatásra vonatkozó szabály, hogy ismert pedofilok ne dolgozhassanak olyan álláshelyen, ahol gyerekek közelébe kerülhetnek. A másik fele a gyermekvédelmi rész, ahol több törvény módosult azzal, hogy bekerül az az egy mondat, amely a vitát kiváltotta.

Kocsis Máté szerint régi liberális módszer, hogy nem a törvény szövegéről folyik a vita, hanem egy hamis állításról, és bele kell kényszeríteni a másik felet a védekezésbe. A német sajtó is szerinte kiforgatta ezt az ügyet, nem olvassák el a törvény szövegét, és úgy fordítják le, ahogy nekik tetszik.

„Az Európai Bizottság elnöke sem vette a fáradságot, hogy elolvassa a törvényszöveget, pedig egy hétgyermekes anyáról beszélünk.

Ez a szöveg semmi olyat nem tartalmaz, ami szembe megy az európai érdekekkel”

– jelentette ki.

A politikus szerint az ügy nem köthetne ki az Európai Bíróság előtt, mert nemzeti hatáskörbe tartozik, de hozzátette, ha a mainstream véleményvezérek elhatározzák, hogy kötelezettségszegési eljárást akarnak indítani, akkor meg is teszik, még akkor is, ha erre normális esetben nincs hatáskörük.

Kocsis Máté visszautasította a felvetést, hogy azért vonták össze a két témát, mert így a pedofilok elleni fellépést jó ideje szorgalmazó Jobbikot le tudták választani az ellenzéki egységről. Szerinte a baloldal a csak a pedofilok elleni szigorúbb szabályokat sem támogatta volna, mert a kormánnyal szembeni szavazás mindennél fontosabb az ellenzéknek.

A frakcióvezető úgy véli, Európában legfeljebb néhány hétig lesz ez a törvény téma, és ha rossz a légkör az unióban, nem emiatt van, sokkal inkább a migráció miatt, amely a következő években még számos konfliktust hoz majd magával.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy noha már megy az ötletelés, az új szabályozás ilyen korlátozásokat jelent, valójában a törvény csak keretet adott.

„A nyár folyamán számos végrehajtási rendeletet kell megalkotni, ahol milliméterre pontosan le kell szabályozni, hogy mit lehet és mit nem lehet. Az Alaptörvény kiemelten védi a család intézményét, ebből következik ez a törvény, amely több törvényt módosít, és ez igényel végrehajtási rendeleteket. Ezek megalkotására nyár végéig kaptak az illetékes kormánytagok határidőt” – mondta Kocsis Máté.

Gyurcsány Ferenc maga alá gyűrte a baloldalt

A járvány utáni időszak első kihelyezett ülését tartotta a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója. Egyrészt a járványidőszakot értékelték, meghallgatták a két illetékes minisztert, Kásler Miklóst és Pintér Sándort, majd a gazdaság és a közösségi élet újraindításáról volt szó, erről a két területért felelős új operatív törzs vezetője, Novák Katalin és Szijjártó Péter számolt be.

„A kormány egyik kitűzött célja, hogy a járvány előtti gazdasági növekedési szintet érjük el, de a kormány nagyobbik része ennél optimistább, el tudjuk érni a 5,5 százalékot is” – mondta, és hozzátette, az újraindításhoz világos állásponton nyugvó, az emberek életét segítő, a legnagyobb konszenzuson nyugvó döntések kellenek. Ezért is indul az újabb nemzeti konzultáció, és az emberek véleménye alapján lehet kormányzati döntéseket hozni.

„A mérések alapján a baloldal el fogja veszteni a 2022-es választásokat. Az összefogás legalább annyi ember tántorít el, mint amennyit behoz.

Gyurcsány Ferenc jelenléte a baloldal számára végzetes.

Durva lenne, ha a 2006 után újra hatalmat kapna. Maga alá gyűrte az egész baloldalt, és irányít. Úgy szórakozik az epizódszereplőkkel, ahogy csak akar” – mondta az ellenzéki összefogásról, de arra emlékeztetett, hogy a választásra készülve nem az ellenfél számait kell nézni, hanem tenni kell a dolgukat, és az embereket segítő döntéseket kell hozni.

„Jövőre választhatnak az emberek egy Orbán Viktor vezette kormányt, amely megvédi magyar érdekeket, megvédi határokat, támogatja a családokat, ezzel szemben van egy Gyurcsány Ferenc vezette baloldal, amely adóemelésben gondolkodik, elbontaná a kerítést a határon, és megvonna a családtámogatásokat” – összegzett a politikus.

A parlament őszi ülésszakára már nem készülnek nagyobb horderejű törvényjavaslatokkal, szerinte a parlament működni fog, de az őszi ülésszak már kampányhangulatban fog telni.

Az új köztársasági elnököt jövő márciusban választja majd meg az Országgyűlés,

az erre vonatkozó törvény ezt pontosan kijelöli.

A Fidesz-KDNP még nem döntött a 2022-es parlamenti választáson induló 106 egyéni jelöltről, Kocsis Máté azt mondta, helyben már ismertek a jelöltek, de hivatalos jelöltállítás még nem volt. Az országos listát pedig majd a jelöltek végleges kiválasztás után állítják össze.

„A gazdaság újraindítása van a zászlónkra tűzve. A járvány Európa-szerte megviselte a kormányokat, leálltak a gazdaságok, most gazdaságösztönző lépések kellenek. Másfél hónappal korábban lehetett megkezdeni a nyitást az oltási program miatt. Ez másfél százalékos GDP-növekedést jelent az idén” – mondta a 2022-es költségvetés kapcsán. A frakció támogatja, hogy a 13. havi nyugdíj minél hamarabb visszaépüljön, és az idősek a nyugdíjprémiumot is megkapják. A hitelmoratóriumról komoly vita volt, a képviselőcsoport azt javasolja, hogy a rászorulók számára tartsák fenn. Felidézte azt a javaslatot is, hogy ha meghaladja a növekedés az 5,5 százalékot, akkor gyermeket nevelő családok a 2021-es adójukat visszakapják, és szintén fontos 25 év alattiak teljes szja-mentessége.

„Az emberek mindennapjait könnyítő döntések következnek. Az embereknél jó helyen van a pénz, és ez pörgeti a gazdaságot” – mondta Kocsis Máté.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt