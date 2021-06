A megelevenedett pokol, amit a sztrádán tapasztalni – hőkamerás videó

A társaság nemrég az M7-es autópálya elválasztósávjában zajló kaszálási munkákról készített hőkamerás felvételeket (is), lásd alább. Ezen jól látszik, hogy mennyivel forróbb az aszfalt, mint az út menti környezet.

Érdekes látni, hogy az elválasztósávban lévő növényzetnél 32 fok körüli a hőmérséklet, míg az autópálya lehajtó ágán, ahol kisebb a forgalom és az autók menetszele is kevésbé „hűti” a burkolatot,

ott már közel 49 fokot mértek.

„És akkor arról nem is beszéltünk még, hogy az aszfaltozási munkáknál jóval 100 fok feletti hőmérséklet a jellemző” – emeli ki Instagram-posztjában a Magyar Közút. Ilyen időjárási körülmények között ez azt is jelenti, hogy egy friss aszfaltozásnál még a szokásosnál is több időt kellett várni, hogy megfelelő hőmérsékletre hűljön vissza a burkolat.

Az elmúlt napokban a Közút valamennyi munkaterületére és munkahelyére kiterjedően hőségriasztást rendeltek el. A munkavédelmi előírásokat mindig szem előtt tartva, megfelelően gondoskodnak az utakon dolgozó – útüzemeltető és útellenőr – szakembereikről hőség idején – teszik hozzá. „Biztosítjuk számukra a megfelelő hőmérsékletű ivóvizet, a megfelelő öltözéket, védőkészítményeket stb.”

A fentieken túl az úton folyó munkákat a lehetőségekhez képest igyekeznek megfelelően átütemezni napszakokon belül úgy, hogy közben a szükséges beavatkozásokat is maradéktalanul elláthassák. De nemcsak magukra, az úton lévőkre is gondolnak, így ha szükséges és lehetséges, akkor a jelentősebb torlódások idején, ha huzamosabb ideig áll a forgalom, akkor vízosztásra is felkészültek a mérnökségek.

Nyitókép: Magyar Közút/Instagram