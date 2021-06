Ha még nem tudod, hagyományos vagy felültöltős mosógépet válassz… (x)

Persze magyarázatra szorul, mi az oka annak, hogy a mai kereskedelmi forgalomban kapható mosógépek átlagos élettartama lényegesen rövidebb, mint a korábbi évtizedekben. Az egyik országos műszaki áruházlánc munkatársa szerint a választ elsősorban a felgyorsult innovációval magyarázhatjuk. A ma 8-10 éves készülékek kifejezetten elavultnak tűnnek, ráadásul rosszabb energiahatékonysággal rendelkeznek, mint az újak. Nem meglepő, ha a háztartások a csere mellett döntenek, ahogyan azon sem csodálkozhatunk, hogy a gyártók alkalmazkodni próbálnak ehhez a fogyasztói viselkedéshez. A mosógépek anyaghasználata és gyártástechnológiája hozzávetőlegesen 10-12 éves élettartamra optimalizált.

Ha új mosógépet szeretnénk vásárolni, mindenekelőtt azt kell megvizsgálnunk, mekkora szabad terület áll rendelkezésünkre. A hagyományos mosógépek nagy helyigénnyel rendelkeznek, de kiváló megoldást jelentenek; amennyiben az előrefelé nyíló ajtó nem okoz problémát, nyugodtan válasszuk ezt a kialakítást. Persze előfordulnak esetek, amikor helytakarékosságra van szükség, ilyenkor a felültöltős készülékek jelentik a legszerencsésebb választást. Esetükben csupán az alapterülettel kell számolni, hiszen az ajtó felfelé nyílik.

További előnyük, hogy a program megszakításával egy-egy kimaradt ruhadarabok bármikor hozzáadhatunk a mosáshoz. Érdemes tudni azonban, hogy a szerkezeti kialakításuk miatt rosszabb energiahatékonysággal rendelkeznek, így csak elsősorban alternatív megoldásként tekinthetünk rájuk abban az esetben, ha helytakarékosságra van szükség. Meg kell említeni a keskeny elöltöltős változatokat is, amelyek a hagyományos elöltöltős és a felültöltős gépek előnyös tulajdonságait hivatottak egyesíteni.

Szót kell ejteni a dobkapacitásról is. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minél nagyobb, annál jobb, de ez nem igaz minden esetben. Szerencsére léteznek általános javaslatok; egyedül élők számára 3-4 kilogrammos dobkapacitás lehet megfelelő, pároknak inkább 5-6 kg ajánlott, gyermekes családoknak 7 kg feletti töltetre lehet szükségük.

Persze az alapvető ajánlásokat felülírhatják az általános igények, hiszen a gyorsan piszkolódó ruhák napi mosása nagyobb kapacitást követelhet meg. Ettől függetlenül nem érdemes a szükségesnél nagyobb dobbal rendelkező gépet választani, hiszen az akár jelentős energiaveszteségekhez vezethet. Noha a magasabb kategóriákba sorolt gépek rendszerint rendelkeznek súlyautomatikával, ami képes optimalizálni az elhasznált víz, mosószer és energia mennyiségét, a technológiáért akár jelentős árat kell fizetnünk.

Az energiatakarékosság biztosítása érdekében mindenképpen érdemes figyelmet fordítani az energiaosztályra is. Ugyanakkor fontos tudni, hogy az idei év tavaszán megváltoztak a jelölések, így eltűntek a pluszok az A betűk mögül. Ezzel együtt a skála jelölései megváltoztak; ma már A-G besorolással találkozunk. A magasabb energiaosztályokba sorolt gépekért jellemzően magasabb árat kell fizetnünk, de ez a felár a kedvezőbb energiafogyasztásnak köszönhetően megtérül.

Sok más tulajdonságra is figyelmet kell fordítani, ha a számunkra tökéletes mosógépet keressük. Gondoljuk át, szükségünk van-e valamilyen különleges programra, szeretnénk-e antibakteriális mosást végezni.

Vegyük szemügyre a centrifuga maximális fordulatszámát is; a nagy sebességű forgómozgás segít a víz hatékonyabb eltávolításában a szövetek szálai közül, de ne felejtsük el, hogy az érzékeny ruhadarabok akár sérülhetnek is. Amennyiben a készüléket nyitott térben kell elhelyeznünk, fordítsunk figyelmet a zajszintre is. Ilyen esetben a zajcsökkentő megoldásokkal ellátott mosógépek ajánlottak.

Nyitókép: Pixabay