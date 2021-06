Népszerűbb a két kerék a fővárosban, mint valaha

A főváros legnépszerűbb kerékpáros útján, a budai rakparton (7660), továbbá az Árpád hídon (4008) és a Hungária körúton is megdőltek a napi rekordok a hét közepén, utóbbi helyszínen ráadásul két egymást követő alkalommal is – ismertette az InfoRádiónak Halász Áron. „Mindig figyeljük a BKK számlálóinak adatait, és nem volt időnk megírni a Hungária körúti bringás rekordot, mert már másnap jött is a következő (2219).”

A kerékpárosklub elnökhelyettese úgy véli, a megnövekedett kerékpáros-forgalomra magyarázattal szolgálhatnak az útfelújításokkal és -lezárásokkal járó dugók, amit az emberek igyekeznek elkerül, amiben egy bicikli hatékony eszköz lehet. Ugyanakkor az sem elhanyagolható, hogy az emberek a jelek szerint

egyre inkább egymást veszik rá a kerékpározásra

– egymásnak mutatnak példát, egymást másolják, és valahogy elkezdett önmagában is terjedni valószínűleg” – magyarázta.

Az említetteken túl természetesen sokat segíthetnek a kerékpáros fejlesztések: tavaly sok főútvonalon alakítottak ki kerékpársávot, majd megépült a Budapest–Szentendre kerékpárút, idén átadták a Budapest–Dunakeszi bicikliutat, a napokban a 16. kerületben egy új kerékpáros sávot építenek a Rákosi úton, „tehát történnek a fejlesztések, amire nagyon sokan várnak.”

„De valószínűleg itt már olyan sok minden nyomja ezt a trendet, hogy nehéz egy dolgot kiemelni.”

A Magyar Kerékpárosklub útvonaltippekkel, közlekedési tanácsokkal, és oktatóprogrammal is szolgál, köztük a Metrópótlás két keréken – válts bringára metró helyett! nevezetű kampánnyal. Ebben olyan észak–déli budapesti útvonalakat gyűjtöttek össze, amik Újpesttől a belvároson át Józsefváros és Ferencváros felé akár kezdő kerékpárosoknak is használható. Halász Ákos megjegyezte, ezt elsősorban a metrólezárás miatt állították össze, de például a rakpart vagy a Nyugati pályaudvar lezárása miatt is nagyon hasznos lehet.

Elérhető egy oktatóvideó-sorozat is a Bringázz a munkába! Facebook-oldalon, amiben három részben dolgozzák föl a

tipikus közlekedési szituációkat, hogy

hogyan lehet egymásra odafigyelni az utakon, illetve hogy

hogyan lehet kerékpáron jellemző élethelyzeteket megoldani, mint a gyerekekkel tekerés, iskolába és munkába menés, bevásárlás.

A Magyar Kerékpárosklub készített továbbá egy kerékpáros kisokost is, ami a kerékpár-vásárlástól kezdve a KRESZ-en át a különféle hasznos tanácsokig, nagyon sok mindent összegyűjtöttek. „Ezek mind hasznosak lehetnek azoknak, akik most ülnének kerékpárra” – zárta szavait az elnökhelyettes.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton