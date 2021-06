Programban és árban is széles a kínálat a gyerektáborok piacán

Miután nagyjából egy hónappal ezelőtt a kormány bejelentette, hogy napközis és ottalvós táborokat is biztonságosan lehet szervezni, a szülők megrohamozták a táborszervezőket, így a tavalyihoz képest 20 százalékkal magasabb a foglalások száma – mondta Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu ügyvezetője,

Idén 190 ezer gyermek táborozhat legalább egy hetet a vakáció ideje alatt. Ez nagyjából 80-85 százalékos foglaltságot jelent a táborokban, ami már rentábilissá teszi a szervezést. Vagyis a következő években is ugyanilyen széles kínálatból választhatnak majd a szülők – fejtette ki.

Az ügyvezető szerint még most is lehet jelentkezni, nagyjából ezer tábor közül választhatnak a szülők, ám érdemes gyorsan dönteni, mert a legjobb ár-érték arányú táborok turnusai gyorsan betelnek.

Többen választanak napközis tábort, a jelentkezések 55 százaléka érkezik erre.

Ami pedig a témákat illeti, a sporttáborok a legnépszerűbbek, de sokan töltik a nyarat kaland- és angol táborokban. Kedveltek a hagyományos témák, mint a kézműves- vagy lovastáborok, de különleges témákat is szívesen választanak a gyerekek és szüleik, mint a jobb agyféltekés fejlesztő rajztábor vagy éppen a dzsungelkörülmények között szervezett katonai tábor. Idén megjelentek a new tech táborok, amelyek a legmodernebb technológiák használatára tanítják a gyerekeket – így meg lehet ismerkedni a drónprogramozással, a mesterséges intelligenciával, az alkalmazásfejlesztéssel és a robotikával is.

Ár és érték

Tóth Béla közölte, hogy a tavalyi évhez képest nem változtak az árak. Egy egyhetes napközis tábor 35 ezer forintba kerül átlagosan, míg egy ottalvós táborért 56 ezer forintot kérnek a táborszervezők. Nagyon széles az árolló a táborok piacán: ottalvós, kedvelt tábort is lehet foglalni 26 ezerért, de 300 ezres is van a kínálatban.

Az ügyvezető azt tanácsolta, hogy

ne csak az ár, hanem ár-érték alapján válasszanak a szülők.

„Attól lesz értékesebb egy tábor, hogy minél több programjában minél több impulzus és élmény éri a gyerekeket. Ez minden évben fontos, de egy ilyen korlátozásokkal, a digitális oktatással, maszkviseléssel terhelt időszak után még inkább hangsúlyos” – közölte.

Beszélt a táborminősítő nevű szolgáltatásról is, amely 2019-ben indult el, és ezen keresztül azóta is folyamatosan vizsgálják a táborokat, a biztonsági szabályok vagy éppen a programok minősége alapján.

A jelentkezők közel ötöde, vagyis több mint 30 ezer gyermek fog bevizsgált táborokban vakációzni idén. Ezeknél sátras logó látható – tette hozzá a Táborfigyelő.hu ügyvezetője.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila