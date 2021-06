Ellenzéki előválasztás: jön a közös program, minden jelöltnek el kell fogadnia

Sikerként értékelték az ellenzéki pártok, hogy az elmúlt hónapokban meg tudtak állapodni az előválasztás lebonyolításáról és szabályairól. Megegyezés született arról is, hogy azok a fiatalok is szavazhatnak, akik csak jövőre lesznek nagykorúak, valamint döntöttek az online voksolás menetéről is. Az ehhez szükséges informatikai megoldáson dolgoznak a szakértők.

"Egy olyan megoldáson dolgozunk, amely sokak számára lehetővé teszi, hogy online szavazzon, ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy minimalizáljuk a csalás valószínűségét" – emelte ki Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja.

Ungár Péter az LMP országgyűlési képviselője kritikát is megfogalmazott az előválasztással kapcsolatban. "Az előválasztásnak van veszélye, az egyik, hogy az az érdek, a legradikálisabb hangok domináljanak, és van bennem félelem, hogy

ezek a hangok azokat a szavazókat, akik bizonytalanok, elriasztják"

– mondta.

Brenner Koloman, a parlament jobbikos alelnöke azt emelte ki, hogy az elmúlt hónapokban pártjának köszönhetően gyarapodott az ellenzéki szavazótábor: "Nem a tortát szeleteltük újra, hanem bizonyos felmérések szerint negyedmillió új szavazót hoztunk, a bizonytalanokból vagy más szavazói rétegekből tudtunk embereket megszólítani."

Hosszú idő után az ellenzéknek valódi esélye van a választási győzelemre, ettől pedig a Fidesz is megijedt – emelte ki Dorosz Dávid, a Párbeszéd politikusa. Szerinte a kormánypárt "olyan, a vereségre felkészülő, vagyonátmentő lépéseket kezdett el megtenni, ami semmi másról nem szól, mint az összeharácsolt vagyonukat megmentsék, és kivegyenek még a közös kasszából".

A kerekasztal-beszélgetésen azt is hangsúlyozták, hogy a már elkezdődött negatív kampány csak erősödni, fog, a Fidesz minden erővel támadja majd az ellenzéket a következő hónapokban.

Napokon belül elkészül a hat párt közös programjának kerete, amit társadalmi vitára is bocsátanak.

A hat párt közös alapprogramját el kell fogadnia a jelölteknek, ez egy feltétel lesz – mondta Sebián-Petrovszki László, a DK országgyűlési képviselője.

Az előválasztáson indulók július 26. után kezdik a jelöltséghez szükséges ajánlások gyűjtését. Terveznek jelölti és miniszterelnök-jelölti vitát is. Ha pedig eldőlt az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének személye, a végső választási program is elkészül – mondta Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője.

"Az igazán fontos kérdésekben akkor lehet kijelölni a fő csapásirányt, ha látjuk, hogy ki a közös miniszterelnök-jelölt. Neki szabad mozgásteret kell adni" – mondta, és azt is hangsúlyozta, az ellenzéknek arra kell törekednie, hogy megmutassa, milyen Magyarországot képzel el 2022 után, és hogy bizonyítsa: kész a kormányzásra.

Nyitókép: sdecoret/Getty Images