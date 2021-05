Orbán Viktor: még igazgatói intőt is kaptam – videó

Gyermeknapi különkiadással jelentkezett a Kormányinfó Plusz, melyben a legkisebbek tehettek fel kérdéseket, erre pedig a politikusok válaszoltak. Az Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóban a nyolcéves Lili azt kérdezte a miniszterelnöktől, kapott-e beírást az iskolában – írja a 24.hu.

A kormányfő Lili kérdésére azt válaszolta, „kaptam beírást, sőt, kaptam igazgatóit is. Az igazgatóit az egyszerű figyelmeztetéstől, amit osztályfőnöki intőnek hívtunk, az különböztette meg, hogy az igazgatóit piros tollal írták be az ellenőrzőkönyvbe. Akkor még voltak olyan ellenőrzőkönyvek, kis füzetecskék, amiben időnként hazaüzentek a tanárok a szülőknek arról, hogyan viselkedik a gyerek. Előfordult velem is, hogy piros tollal beírt igazgatói figyelmeztetést kaptam.”

Orbán megjegyezte, erre egyáltalán nem büszke, lebeszélne mindenkit róla, de előfordul ez még egy miniszterelnökkel is.

Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook