A pénteki adatközlés szerint 448 új fertőzöttet regisztráltak a legutóbbi nap alatt (csütörtökön 396, szerdán 213, kedden 258, hétfőn 416 volt az adat, előtte hatszázas nagyságrendűek és magasabbak). A járvány kezdete óta összesen 803 567 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 28 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 682 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 689 166 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 84 719 főre csökkent (6445 fős csökkenés csütörtökhöz képest).

Kórházban 999 beteget ápolnak (216-tal kevesebbet az előző napinál), közülük és 121-en vannak lélegeztetőgépen (25-tel csökkent a számuk). Forrás: koronavirus.gov.hu

Hatósági házi karanténban 10 790-en vannak, a mintavételek száma 5 786 609-re nőtt.

Van félmillió regisztrált, de be nem oltott ember

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 084 642 fő, közülük 3 445 557 fő már a második oltását is megkapta. A regisztráltak száma 5 millió 203 ezer fő és 90 százalékuk már meg is kapta az oltást. Az oltást még nem vevő félmillió regisztráltat SMS-ben is kérjük arra, hogy vegyék fel az oltást.

Jelenleg Pfizer, Sinopharm, korlátozott mennyiségben még Szputnyik és egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható.

A kedden érkezett 334 ezer adagos Pfizer-szállítmány egy részét második körös oltásokra fogják felhasználni, 175 ezer adagot pedig első körös oltásra. Ezt részben a kórházi oltópontok hirdetik meg az online időpontfoglalóban, részben a háziorvosok olthatják el.

Újabb szabály a hétvégére

A május 30-i gyermeknapi zenés-táncos rendezvényeken a védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők, felnőttek és a velük lévő 18 év alatti gyerekek, fiatalok vehetnek részt.

Az 5 millió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, hiszen a vírus még itt van - figyelmeztetnek a hivatalos tájékoztató oldalon

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak,

így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.

A kulturális eseményeket – a zenés táncos, rendezvény kivételével -, a sportrendezvényeket, valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban tartott nagyobb (500 főt meghaladó résztvevő által látogatott) rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják. A szabadban tartott kisebb (500 résztvevőnél kevesebb fő) rendezvény bárki által látogatható. Mindezek alól kivételt képeznek a zenés, táncos rendezvények, amelyek életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek által látogathatóak.

Hasznos linkek

Oltási regisztráció: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

A vakcina-regisztráció lekérdezésének elérhetősége: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Oltásfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Probléma a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban: bejelenthető a magyarorszag.hu-n az Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen egy kormányablakban.

A védettségi igazolást tartalmazó, egyelőre tesztüzemben működő, de már - ingyenesen - használható alkalmazásról itt írtunk bővebben.

