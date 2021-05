Új technológiával is helyrehozhatják a gyerekek törött csontjait

Feleannyi műtéti megpróbáltatás árán lehet helyrehozni a gyerekek törött csontjait egy új műtéti technológiával. A fémcsavarokat, csontcsavarokat, drótokat felszívódó implantátummal helyettesítik. Miután a csont összeforr, az úgynevezett polylaktát-glikolat co-polimer anyagú rögzítő egyszerűen lebomlik és kiürül szervezetből. Eddig Európában Magyarországon végezték a legtöbb műtétet felszívódó implantátummal gyermeksérülteken – írja a Népszava.

A lap emlékeztet: átlagos esetekben a fémek kivétele ugyan egyszerűbb, mint a behelyezésük, de az is altatással, kórházi kezeléssel és jelentős egészségügyi többlet kiadással jár, nem is beszélve a műtéti szövődmények rizikójáról. A gyerekek sérüléseinek ellátásánál a felszívódó, illetve a fémötvözet implantátumot úgynevezett minimálisan invazív technikával – a bőrön néhány milliméteres metszéssel – vezetik a sérült csontba. Ha fémmel rögzítik a törést, annak eltávolításakor ezeket a sebhelyeket újra fel kell vágni, sőt néha nagyobb metszésre is van szükség, mint az implantátum behelyezéséhez.

Noha ezt az eljárást már tíz éve használják Magyarországon, ezek az operációk még csak a technológia klinikai próbáinak számítanak. Az óvatosságot a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ gyermeksebész adjunktusa azzal indokolja, hogy ezzel a technológiával nem nagyon szabad hibázni. Ha a fémimplantátum vagy egy csavar esetleg rossz helyre kerül, az baj, de akár napok múlva is lehet újraoperálni, korrigálni a hibát. A felszívódó implantátumoknál ez az időablak legfeljebb néhány óra.

Bár a gyermekkori törések körülbelül 30-40 százaléka kezelhető lenne ilyen implantátumokkal, a világon még sehol sem vált rutinná a módszer használata.

