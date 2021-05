Megszólalt a minisztérium az új rendszámok ügyében

Mint az Infostart is beszámolt róla, a Magyar Autóklub portálja arról számolt be, hogy hamarosan döntés születik az új rendszámok bevezetéséről, mert lassan elfogynak a kiadható azonosítójelek a jelenlegi három betű–három szám formátumban. Az értesülések szerint betűből eggyel több lesz a jövőben és felkerül a magyar címer is a táblákra.

Az Origo a hír nyomán megkereste az ügyben illetékes Innovációs és Technológiai Minisztériumot, és kiderült, már folyik a jogalkotási munka, de arról nincs szó, hogy napokon belül döntés születne.

"A jelenlegi karakterkészlet használatával még néhány évig biztosítható a rendszámok kiadása. A mostanit felváltó formátummal szembeni legfontosabb elvárás, hogy tartósan oldja meg a gépkocsik hatósági jelzéssel való ellátását. A rendszámtáblák karakterkészletével kapcsolatos jogalkotási munka folyamatban van" – közölte a szaktárca.

2019-ben még arról nyilatkozott a Belügyminisztérium, hogy a három betű-három szám kombináció 2026 környékén fog kifutni. Akkor a tervek között szerepelt, hogy bevezetik a területi alapú rendszámokat, mint amilyet Németországban vagy Ausztriában használnak.

