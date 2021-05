Müller Cecília: túl vagyunk a nehezén

Az Orbán Viktorral ülésező operatív törzs a minden részletében javuló járványadatok ismeretében tartotta meg pénteki tájékoztatóját.

György István, az országos oltási munkacsoport vezetője kezdett.

"A reggeli órákban átléptük a 4,5 millió beoltottat" - jelentette be. Jelezte, bárki most már napokon belül megkaphatja az oltását, ha regisztrál és időpontot foglal, meg tudják védeni a kismamákat és a legkisebbeket is, miközben más országokban még a 60 éven felüliek oltásával sem végeztek.

Zajlik a fiatal (16-17 éves) regisztráltak oltása keddig, de nyitva áll az időpont-foglalási lehetőség mindenki másnak is, a régebben regisztrált, sms-ben értesítettek számára Pfizer oltás is elérhető.

Leszögezte, nem rejtegetik a vakcinát.

Figyelmeztetett még: aki orosz oltóanyagot szeretne, annak sietnie kell, mert Szputnyikból már az utolsó kontingens érkezett. Sinopharm-vakcinából ennél jóval több is rendelkezésre áll, és van még AstraZeneca és Moderna oltás is.

Az egydózisú Janssennel két helyen oltanak, egyrészt a kistelepüléseken az oltóbuszokkal, másrészt 50 ezer oltóanyagot a háziorvosok is felhasználhatnak a jövő héttől.

Az 5 millió regisztrált 81 százaléka már megkapta legalább az első oltását - zárta beszámolóját.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a védelmi intézkedések rendőrségi számait sorolta fel:

432 maszktalan embert találtak - 69 ezer fölötti már a maszkos intézkedések összes száma

55 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt

47 intézkedés történt a korridorokon

csökken a karanténlétszám: 1589-et rendeltek el az elmúlt napon, 945-en vannak, akiket mobilon tudnak ellenőrizni.

Müller Cecília országos tisztifőorvos bejelentette,

"túl vagyunk a harmadik járványhullám nehezén", a gyógyultak száma négyszer annyi, mint az aktív fertőzötteké.

"Akit be tudunk oltani, azoknak teljes körűen rendelkezésére áll a lehetőség, hogy oltásra jelentkezzen" - húzta alá.

Figyelmeztetett egyúttal, hogy a járvány még nem zárult le, a környező országokban is magasak a számok, mivel nem áll rendelkezésre annyi oltás, mint Magyarországon.

A szennyvízadatokat biztatóknak nevezte, majdnem mindenütt csökken a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, igaz,

Szekszárdon és Pécsett még figyelni kell a kissé emelkedő adatokra.

Bejelentette, hogy beindultak, illetve folytatódtak az elektív ellátások és a népegészségügyi szűrővizsgálatok.

"Talán a járvány is rávilágított arra, hogy az egészségünk megőrzése milyen nagy érték. A szűrővizsgálatok az úgynevezett második fázisú megelőzés részei, ahol már felmerül valamilyen panasz.

Aki meghívást kap a szűrővizsgálatra, feltétlenül menjen el!"

- hívta fel a figyelmet. Külön kiemelte, hogy küszöbön áll a nők nagy létszámú méhnyakrákszűrése, amelyre 3 évenként sor kerül Magyarországon. Hozzátette, 50-70 év közöttieknek küldtek ki meghívót vastagbélszűrésre, közülük viszont összesen 260 ezren jelentkeztek, "ez tükröt tart elénk".

Kérdésekre, válaszokra nem került sor, a következő tájékoztató hétfőn lesz.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila