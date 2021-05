Pénteki adatok: 71 halott, 1190 új fertőzött Magyarországon

Az egy nappal korábbi 1416 után csütörtökön 1190 volt az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 796 390 főre nőtt a beazonosított fertőzötteké - derül ki a Koronavírus.gov.hu adataiból.

Elhunyt 71 többségében idős, krónikus beteg (egy nappal korábban 82), így az elhunytak száma 29 041 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 608 891 fő (több mint 8 ezerrel nőtt a szám egy nap alatt), az aktív fertőzöttek száma pedig 158 458 főre csökkent, mintegy 7 ezerrel.

2612 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (egy nap alatt a csökkenés 170), közülük 338-an vannak lélegeztetőgépen (a napi csökkenés 16).

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 483 598 fő (62 ezer első oltás történt egy nap alatt), közülük 2 626 857 fő már a második oltását is megkapta (egy nap alatt 42 ezren).

Már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt.

Pénteken folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Kérik őket, hogy ne felejtsék otthon a szülői hozzájáruló nyilatkozatot.

Pénteken indul az sms-ben értesítettek Pfizer-oltása is a kórházi oltópontokon. Az sms-t kapott regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni Pfizer-oltásra, emellett minden érvényes regisztrációval rendelkező továbbra is tud Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat foglalni.

A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

Az újraindítás következő fokozata 5 millió beoltottnál várható – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be péntek reggeli nyilatkozatában.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor