Mindenki rácsodálkozott a Kis-Balatonból kifogott halszörnyre

Élete első busáját fogta ki Csejtei Endre. Az ikervári horgász egy 54 kg-os halat fogott a Kis-Balatonon, a Zalavár felé tartó út mellett.

A szerencsés pecás azt mondta: soha nem is próbált busára horgászni, nem is gondolta, hogy a Kis-Balatonban is él ez a halfaj. „Gyerekkorom óta kijárok oda horgászni, mindenféle halat fogtam, de busát még soha. Ami számomra meglepő volt, hogy teljesen szabályosan, szájszélbe akadt, holott sokszor lehet hallani arról, hogy a busákat kívülről akasztják meg” – mesélte a Pecaverzumnak.

A horgász ruhástul ment be a vízbe a halért.

A Magyar Haltani Társaság elnöke azt mondta, hogy

ennyire piros színű busát még soha nem látott.

Harka Ákos szerint a busák nagyon könnyen bevérezhetnek – akár fárasztás közben is sérülhetnek –, és ez gyakori dolog. „Szinte nem is lehet olyan nagyméretű busát találni, ami nem vérzett volna be” – mondta, de még egyszer hangsúlyozta, ennyire extrém színűvel még egyszer sem találkozott.

Hozzátette, hogy még további elemzés szükséges, amelybe Harka Ákos bevon egy busaszakértőt is.

A busa invazív halnak számít, visszadobni nem lehet.

Nyitókép: Pecaverzum