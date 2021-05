Visszatér a jelenléti oktatás a nagyobb gyerekeknek is

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár szerint van mit pótolni a tanulás, de különösen a nevelés, a közösségépítés, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területén, de az intézmények felkészültek. Tudomásul kell ugyanakkor venni, hogy a járvány nem ért még véget. A tárca most is levélben fordult az intézményvezetőkhöz, hogy a visszatérő évfolyamoknál a hiányzásokat rugalmasan kezeljék, éppúgy járjanak el, mint az alsóbb évfolyamok esetén. Ha pedig egy tanulónak egy tanév során több mint 250 óra hiányzása összejön, és a jegyei alapján a munkája nem értékelhető, akkor osztályozó vizsgával legyen módja az adott tantárgy és ezáltal a tanév sikeres lezárására - fejtette ki.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint már viszonylag biztonságos körülmények között kezdődhet a jelenléti oktatás. Szabó Zsuzsa múlt héten az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: korainak tartották, amikor április 19-én az alsó tagozatosok visszatérhettek az iskolákba. Azt ítélték biztonságosnak, ha az intézmények csak akkor nyitnak, amikor az új fertőzések száma napi 1400 alá csökken, ez pedig mostanra bekövetkezett.

A mostani viszonylag biztonságos körülmények között is be kell tartani az összes higiéniás és biztonsági intézkedést. A gyerekek visszatérése azonban fontos, már csak azért is, hogy fel lehessen mérni, ki mennyire van lemaradva. A hátrányos helyzetű gyerekek az elmúlt másfél évben nagy veszélybe kerülhettek, és az ő előrehaladásuk a járvány alatt nem biztos, hogy olyan hatékony volt, mint azokon a helyeken, ahol a szülők tudták támogatni az otthoni tanulást.

Az ADOM Diákmozgalom azonban petíciót indított a jelenléti oktatás ellen, szerintük a diákoknak, tanároknak és szülőknek együtt kellett volna eldönetni, hogy kinyisson-e az iskola a tanévből hátralévő öt hétre. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy fogadják el a szülői igazolást érvényesnek a tanév végéig, és ne számítson bele a 250 óra hiányzásba, ha a diák a vírushelyzet miatt nem szeretné veszélynek kitenni magát és családját. Kezdeményezésüket több mint 120 ezren írták alá. Felsőoktatás A főiskolákon és az egyetemeken is új szabályozás lép életbe hétfőtől. Ezeken a helyeken a rektor dönt a vizsgák rendjéről és arról, hogyan folytatódjon a gyakorlati képzés, természetesen a védelmi intézkedések szigorú betartása mellett.

Nyitókép: Pixabay