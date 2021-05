Vízi élménypark épül Győrben

Több mint 21 milliárd forint kormányzati támogatásból vízi élményparkot építenek a Modern városok program részeként Győrben, a fejlesztést 2023 tavaszán fejezik be – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fürdőkomplexum alapkőletételén.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a Győrben lévő fejlesztések és fejlesztési elképzelések a jövőt szolgálják a város számára, amely nem csupán a megye központja, hanem egyfajta gazdasági középpont is Nyugat-Magyarországon.

A beruházásokkal egy térségi regionális központ alakulhat ki Győrben – mondta, hozzátéve, hogy cél az, hogy gazdaságilag erős, infrastrukturálisan fejlett, saját polgárait szolgáló közösségek jöhessenek létre, amely azt mutatja, hogy "ennek az országnak a jövője épp úgy van vidéken, a megyei jogú városokban, és a falvakban".

A miniszter közölte, hogy a győri gazdaság a saját lábán áll és a kormány minden segítséget megad abban, hogy a fejlesztések révén a megyeszékhely "regionális nagyhatalommá" váljon a térségben.

Gulyás Gergely azt mondta, a következő években, ha magunk mögött hagytuk a járványból fakadó válságot, az a cél, hogy visszatérjünk ahhoz a gazdasági növekedéshez, amelyet az elmúlt években megtapasztalhattunk.

Úgy fogalmazott, hogy 2010 és 2020 között sok mindent elért az ország, a fizetések megduplázódtak, az életszínvonal nőtt, a fejlesztések száma pedig összehasonlíthatatlan bármilyen, a rendszerváltozás előtti évtizeddel, és ezt folytatni kell.

Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) polgármester jelentősnek nevezte a fejlesztést, és hangsúlyozta, hogy nem csupán fürdő épül, hanem a Mosoni-Duna és Rába találkozásánál egy olyan árvízvédelmi gátrendszert is kialakítanak, amely megakadályozza azt, hogy árvíz idején víz alá kerüljön a komplexum.

"Ez a beruházás így példája annak, hogy hogyan lehet felelősen felépíteni valamit"

– fogalmazott.

Simon Róbert Balázs, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy a korábbi fürdőt 1931 nyarán nyitották meg, mára a felújítása elkerülhetetlenné vált. Legutóbb 2003-ban volt nagyobb léptékű fejlesztés itt, akkor a fogadóépületet alakították át.

Elmondta, hogy a vízi élménypark kialakítása mellett a jelenlegi 230-ról 530-ra bővítik a parkolók számát, és a fogadóépület is megújul.

Kara Ákos, a térség másik fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, hogy több fejlesztés is zajlik a megyeszékhelyen, amelyek közül kiemelkedik a fürdő, de épül a Győrt Pápával összekötő kétszer kétsávos út is, emellett több további fejlesztési elképzelés is van, amelyekhez várják a kormánydöntéseket.

Szeles Szabolcs (Fidesz-KDNP) alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője azt emelte ki, hogy a körzetében a városrészek az elmúlt évtizedben kapták vissza régi fényüket, sokat léptek előre és ez a beruházás tovább szolgálja a fejlődésüket.

(A nyitóképen: Csúszda a győri vízi élményparkban a fürdőkomplexum alapkőletételén 2021. május 6-án.)

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba