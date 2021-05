Ritka ragadozót láttak a Börzsönyben – videó

A Börzsönyi Természetvédők Facebook-oldalára feltöltött videón az látszik, hogy az állat április 14-én hajnalban, a szakadó hóesésben mászkál a hegységben. A hiúz mintha kiszúrta volna a webkamerát, többször is belenézett, majd továbbállt – írja a travelo.hu.

Magyarországon becslések szerint 10-12 hiúz élhet, és mivel éjszakai ragadozó, igen ritka, amikor nappal is sikerül lencsevégre kapni. Legutóbb márciusban mutatta meg magát a börzsönyi hiúz. Az április közepi hónak köszönhetően derült ki, hogy a börzsönyi hiúz az elmúlt napokban is a hegység magasabb területein maradt, és sikeresen vadászott is, meglehetősen közel a turistautakhoz.

A kárpáti hiúzok Magyarország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna és a balkáni országok erdőségeiben élnek. A nagy kiterjedésű, sűrű erdőket kedvelik, különösen akkor, ha az erdő sziklás tisztásokat is rejt. Napjainkra Magyarország hiúzállománya katasztrofális mértékben megritkult, de hasonló a helyzet Európa többi országában is.

Nyitókép: Facebook