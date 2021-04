HÖOK: a gyakorlati képzéseknél lehet fontos a hosszabbítás

Budai Marcell az InfoRádióban emlékeztetett, a felsőoktatási intézményeknek már a tavalyi évben is volt arra lehetőségük, hogy az előre meghirdetett tanulmányi időszakon felül hallgatóik pótolhassanak tantárgyakat, vizsgákat, illetve arra is, hogy ősszel, a távoktatás során – minisztériumi engedéllyel – bizonyos tantárgyakat jelenléti oktatással valósítsanak meg. Vélhetően a jelenlegi helyzetnek is az a háttere, hogy vannak olyan szakok – lásd orvos- vagy gyógyszerészképzés –, amelyeket a gyakorlatorientáltságuk miatt lehetetlen teljes mértékben távoktatásban lefolytatni. Tehát, ha az egyetem úgy ítéli meg, hogy egy pár napos vagy hetes folyamat során a gyakorlati tudást is képes átadni, akkor erre lesz lehetősége – tette hozzá a HÖOK sajtófőnöke.

A HÖOK-nak egybként arról egyelőre nincsenek információi, hogy mely egyetemek fognak a lehetőséggel élni.

Távoktatás

Mint ismert, a hallgatók – a HÖOK múlt év tavaszán készült átfogó felmérése szerint – egyébként alapvetően elégedettek voltak a távoktatással. Ez részint annak is köszönhető, hogy a márciusig időszakban a diákok még meglehetősen empatikusan viseltettek az intézményi irányításokkal szemben, hiszen köztudott volt, hogy csak néhány nap állt rendelkezésre az átállásra – emelte ki a sajtófőnök. Az őszi félében viszont már – főként beszélgetések és kikérdezések nyomán – az volt tapasztalható, hogy a diákok kevésbé voltak elégedettek, hiszen akkor már jogos volt a felvetés a részükről, hogy miért nem történtek meg azok a jelentősebb fejlesztések, amelyeket korábban hiányoltak. De

alapvetően nagy elégedetlenség most sincsen

– tette hozzá Budai Marcell.

Ugyanakkor a távoktatás pozitív hozadéka lehet hosszú távon, hogy úgymond kiprovokálta azokat az online megoldásokat a magyar felsőoktatásból, amelyek a jövőben is szerves részei lehetnek az egyetemi életnek. Azzal együtt, hogy hatalmas munka lesz annak utólagos értékelése, hogy mely intézményeknél, mely szakoknál és tantárgyaknál, akár mely típusú hallgatóknál milyen módszertan működhetne az online térben – magyarázta a HÖOK sajtófőnöke. Véleménye szerint azt is ki kell hangsúlyozni:

önmagában az, hogy a tantermet átültették egy „Zoom–szobába”, még nem született meg a távoktatás.

Ahhoz nagyon komoly e-learning és online tananyagfejlesztésre van szükség.

Nyitókép: Unsplash.com