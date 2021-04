Önfeledt buli helyett felelősségvállalást kért Kemenesi Gábor

A Facebookon azt írta: sokan kérdezték, mit gondol a terasznyitásról és arról, ahogy ezt sokan megélték.

"Ezt nem egy buliként kell megélni, hanem felelősségként a még nem beoltottakért, akik továbbra is veszélyben vannak és kórházba kerülhetnek, és természetesen felelősségként, hogy az éttermeken segítsünk és az ágazat továbbra is működhessen, hetek múlva is és ősszel is. Felelősséggel egymásért..." – írta.

Adatként hozzátette, olyanok buliznak az általa látott képeken, akik még alig kaptak oltást, miközben a járvány még javában tart: a 18–40 éves korosztály átoltottsága mindössze 10-25 százalék.

Sokan kérdezték mit gondolok a terasznyitásról és arról ahogy ezt sokan megélték. Egyetlen képpel válaszolnék így... Közzétette: Gábor Kemenesi – 2021. április 25., vasárnap

Nyitókép: Pixabay