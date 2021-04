Ígéretesnek tűnik a Covid ellen egy, az állatgyógyászatból ismert szer

Rövid idő alatt is ütőképes gyógyszerkutató-bázis jött létre Magyarországon, a klinikai vizsgálatokban a Covid-megbetegedés kezelésében aktív intézmények vesznek részt. A Koronavírus-kutató Akciócsoport kutatásvezetője, Mátyus Péter szerint az oltások elsődlegesek, de mellettük szükség van gyógyszerekre is, hiszen a vírus mutációja révén a vakcinák csak részben lesznek hatásosak. És még utóbbiak megújítása nyomán is biztosan lesznek a világnak olyan részei, ahol jó darabig az átoltottság mértéke még nem lesz megfelelő.

A szakemberek az úgynevezett gyógyszer-repozíciós kutatásokra fókuszálnak, vagyis egy már forgalomban lévő gyógyszert szeretnének új területen, a Covid-terápiában alkalmazni. Ugyanis óriási előnyük, szemben egy új, originális készítmény piacra kerülésével, ami akár 12-14 évet is igénybe vehet, hogy lényegesen rövidebb idő alatt bevethetők, miután számos dolog ismert az adott hatóanyagról, csak új területen szeretnék alkalmazni.

Az egyik ilyen az ivermectin, amely parazitaölőként eredetileg állatgyógyászati készítmény volt, de a 80-as évektől kezdve létezik humán változata is. Főként a harmadik világban alkalmazták, mintegy kétmilliárd esetben. A szer több támadási ponton is képes beavatkozni a fertőzésbe. A szakember kiemelte, az ivermectin nem pusztán antivirális hatással rendelkezik, hanem van egy olyan gyulladásgátló és immunmoduláns hatása is, amely a fertőzés következményeinek a leküzdésére, illetve megakadályozására is alkalmassá teheti.

Mátyus Péter szerint a klinikai vizsgálatok itthon is biztatóan haladnak. Ennek során azt kell megítélni, hogy vajon alkalmas-e a szer arra, hogy alkalmazásával elkerülhető a betegség súlyosbodása. Mint mondta, a kezdeti szakaszban jól tervezett körülmények között zajlik az alkalmazása, egyik szervezője és kivitelezője a Debreceni Egyetem.

A gyógyszerkutató úgy véli: az eredmények alapján néhány hónapon belül döntés születhet a készítmény hazai alkalmazásáról. Ha pedig hatásos és biztonságos, elindulhat a gyártás, és a gyógyszer széles körben hozzáférhetővé válik.

