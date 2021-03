A favipiravir és társainak gyártása nem lehet gond

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Meditop Gyógyszeripari Kft. több mint 1,6 milliárd forintért fejlesztette pilisborosjenői üzemét, amely része az Egészségipari Támogatási Programnak. Ennek keretében eddig közel 50 vállalkozás 70 milliárd forintnyi beruházásáról született megállapodás.

A Meditop fejlesztése szoros összefüggésben áll a koronavírus-járvánnyal is, jegyezte meg a vállalat vezetője az InfoRádiónak, hiszen ennek köszönhetően bővülhet a gyártási kapacitása – mind a fejlesztett, mind a már rendelkezésre álló – a járvány elleni védekezésben használatos gyógyszereknek.

A gyógyszeripari társaság egy kompaktáló berendezés beszerzése révén tovább növelte a hatóanyagok felhasználási körét, mintegy évi három tonnás kapacitásbővítéssel, de 300 tonna plusszal 430 tonnára növelte a granula gyártását. A tabletták terén 500 milliós többlettel már 1,3 milliárdot, a kapszulák esetében 80 milliós többlettel összesen 170 milliót képes éves szinten elállítani. Valamint a tabletta–kapszula beszámoló sor bővítésével 6 millió dobozzal évi 8 millióra nőtt az üzem gyártókapacitása.

A Meditop

nem kizárólag a Covid elleni védekezésben használt készítményeket gyárt, összesen 18 új terméknek a regisztrációját végezték el a közelmúltban.

Előbbiek közül azonban kiemelendő a favipiravir tableta, amivel kapcsolatban tavaly márciusában kereste meg a gyógyszeripari céget Keserű György Miklós gyógyszerkutató, akadémikus. Ács Zoltán megjegyezte, akkoriban a klinikai minták előállítását kapták feladatul. Saját szabadalmuk pedig 2020. december 28-án kapta meg az ideiglenes forgalmazási engedélyt. Emellett a Debreceni Egyetemmel kooperációban zajlik a hidroxiklorokin filmtabletta, valamint az ivermectin fejlesztése is. Utóbbi kapcsán egy hetven beteget bevonó klinikai vizsgálat is elindult a múlt héten. Régóta gyártják továbbá a hyperol tablettát, ami szintén – mint fertőtlenítőszer – alkalmas a koronavírus elleni védekezésben.

A gyógyszergyár vezetőjének tájékoztatásából az is kiderült, hogy a favipiravir tablettából eddig már 5 milliót állítottak elő, és 2020. december és 2021. március között azt le is szállították a Hungaropharma raktárába. Azonban ennek akár 50-100-szorosát is le tudnák gyártani, amennyiben olyan igények volnának.

„Favipiravirból, ivermectinből és a hidroxiklorokinből is megnövekedett kapacítással, 1,3 milliárd tablettát tudunk gyártani évente.”

