Operatív törzs: a teraszok fél 10-ig lehetnek nyitva, és maszk sem kell

Közeledik a 3,5 milliós beoltotti szám, ekkor az operatív törzs vezetője, a belügyminiszter rendelkezik arról, hogy a vendéglátóhelyek teraszai, kerthelyiségei megnyithatnak minden nap este fél tízig, ott a vendégeknek maszkot sem kell viselniük – közölte Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 545 esetben, tömegközlekedési eszközön 8 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Kiss Róbert. A nyitvatartási szabályok miatt eddig 1039 intézkedés kellett, egy vendéglátóhelyen kellett intézkedni, Balotaszálláson egy presszó ismételten kinyitott, ezért egy évre záratták be.

Hétfőn 214 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 64 606 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 40 rendőri intézkedés történt. 43 841 hatósági házi karantén van hatályban, 4985 újat rendeltek el.

Már a 4 millió 326 ezret is meghaladja a regisztráltak száma, és az eddig regisztráltak 69 százaléka már meg is kapta az oltást. A beoltottak száma 3 317 052 fő, közülük 1 400 703 fő már a második oltását is megkapta – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. A lakosság 33,4 százaléka már beoltott, az uniós átlag 18,5 százalék. A védőoltások érvényesülő hatása vezet a csökkenő járványügyi adatokhoz – közölte.

A Magyarországon használt védőoltásokról pozitív tudományos cikkek jelennek meg, hogy hatékonyak és biztonságosak. Ez fontos, hogy az oltásokba vetett bizalom továbbra is nőjön. A 65 év felettiek 90 százaléka be van oltva, a fiatalabbaknál is a regisztráltak több mint fele megkapta már legalább az első oltását.

Megérkezett a 68 400 Moderna-vakcina hétfőn, ennek egy része második oltás lesz, illetve a háziorvosok is kapnak belőle, hogy a rászorulóknak jusson. Kedden érkezik az AstraZeneca 72 ezer adagja, elsősorban második körös oltásokra használják majd fel. Érkezik még 248 040 adag Pfizer-vakcina, ezeket az oltópontokon alkalmazzák majd. Éjszaka várnak második körös Szputnyik-vakcinát, és a héten érkezik még kínai oltóanyag is.

A járványügyi adatokban enyhe csökkenésnek vagyunk tanúi. 1645 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 754 833 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 199 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 580 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma pedig 268 072 főre csökkent. 8602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 980-an vannak lélegeztetőgépen – ismertette az elmúlt 24 óra adatait Müller Cecília.

A szennyvízadatok nagyon lassú, enyhe csökkenést mutatnak, de a vírus örökítőanyagának a szintje még mindig nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy még mindig sok a fertőzött, ezért az óvatosság és a rendszabályok betartása továbbra is indokolt – közölte.

A heti adatokban egyértelmű csökkenés látható, az új fertőzöttek száma 21 százalékkal csökkent az elmúlt héten. A fertőzöttek átlagéletkora egy évvel csökkent, 45 évre. A járvány kezdete óta a 40-49 éves korosztály 23 százaléka fertőződött meg, ez a leginkább érintett korcsoport.

A múlt héten a betegek 14 százalékát Budapesten, 13 százalékát Pest megyében regisztrálták. A legkevesebb fertőzött Tolna megyében volt (2 százalék). A legnagyobb csökkenés Somogy megyében (40 százalék), valamint Tolna és Győr-Sopron-Moson megyében volt (34-34 százalék).

Már a variánsok együtt újabb típust hoznak létre, amelynek a járványügyi és klinikai tulajdonságai veszélyesebbek lehetnek a korábbiaknál – mondta a tisztifőorvos.

Kérdések

Kell-e oltás a Covidon átesett betegnek?

Az akut beteget, bármilyen betegsége van, nem lehet oltani. Egyéb esetben az oltóorvosnak kell eldöntenie, hogy a konkrét beteg megkaphatja-e az oltást. A betegségen átesettek oltásánál szakmai ajánlások vannak, az az általános tapasztalat, ha enyhén zajlik a betegség, kevés ellenanyag képződik, a gyógyulást követően olthatóvá válik. Ha súlyosan zajlik a betegség, akkor erőteljesen az immunreakció, ezért az ajánlás szerint ki kell várni a gyógyulást követő három hónapot. Utána mindenképpen javasolják az oltást.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely