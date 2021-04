Iskolaigazgató: lehet, hogy ez a 19-e nem 19-e lesz

Mint arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor péntek reggeli bejelentése szerint az óvodák és iskolák tervezett nyitási ideje továbbra is április 19., ám mivel az érettségi vizsgák – és szünet – csak kevéssel később lesznek, addig már nem hívják újra az iskolaépületbe a 9., 10., 11. és 12. évfolyamos tanulókat, a járvány harmadik hullámára való tekintettel. A szakképzésben résztvevőkre is vonatkozik a május 10-ei nyitás április 19. helyett – közölte a kormányfő.

Az InfoRádiónak nyilatkozó Turcsik Viktor igazgató szerint sejthető volt, hogy az április 19-i időpont túl korai lesz, ezért a döntést korrektnek és abszolút jónak tartja. Mint mondta, azért is számított rá, mert több civil (szülői, diákszervezeti, szakszervezeti) hang is volt, amely határozottan kérte, hogy ez még ne történjék meg.

A kérdést természetesen kollégáival is megvitatta online mód a Herman Ottó Általános Iskola igazgatója, aki azt tanácsolta a tanári karnak, hogy amíg nem válik teljesen konkréttá az április 19-i időpont, addig nem érdemes ezen aggódniuk. Ugyanakkor a szülők részéről semmilyen jelzés nem érkezett, folytatta Turcsik Viktor, valószínűleg azért sem, mert náluk az a szülő, aki nem akarja iskolába engedi a gyerekét, megvan a lehetősége, hogy ír egy kikérőt, és egyszerűen nem viszi be a gyerekét az intézménybe.

Azt nem tartja valószínűnek, hogy április 19-én egy „üres iskolával” kell majd szembesülnie, nem tartja valószínűnek az igazgató, hiszen kollégái nyilvánvalóan előzetesen jeleznék, ha távol kívánnának maradni. És ugyan egy tanár is vehet ki szabadságot, ezt előzetesen két héttel kell jeleznie, azonban bejelentés még nem érkezett. Turcsik Viktor megjegyezte: ilyesfajta „kőkemény ellenállást” egyébként sem tapasztalat még pályafutása alatt, így nem számít meglepetésre 19-én. Sőt, azon sem csodálkozna, ha végül mégsem kellene bemenniük, de azon sem, ha 19-e lenne az első napjuk, így ezzel kapcsolatban mindenre fel van készülve.

Lát még arra esélyt, hogy a következő tíz napban az oktatáspolitikai döntés megváltozik, és a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a döntéshozók a 19-i általános iskolai kezdést is elodázzák, vagy legalábbis „lájtosabb” módon kezdődhet majd a munka, ami nem feltétlenül az összes diák beengedését fogja jelenteni egy időben az iskolákba. „Számomra az tűnik a reálisabbnak, hogy ez a 19-e nem 19-e lesz, vagy legalábbis nem az a 19-e, amiről most szólnak az iránymutatások” – fogalmazott az igazgató.

