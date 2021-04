Szijjártó Péter bejelentette, mégsem rendelnek a két újabb keleti vakcinából

Akkor van értelme az Európai Unión kívüli forrásból újabb oltóanyagok beszerzésére, hogyha azok időben tudnak segítséget jelenteni. Én most úgy látom, hogy azok a törekvéseink, amelyek alapján még szerettük volna növelni a meglévő szerződéseken felül a keletről érkező vakcinák számát, most lekerülnek a napirendről, tekintve a kapacitások miatt vállalt szállítási határidőket - jelentette be Szijjártó Péter az ATV kérdésére egy más témában tartott mai sajtótájékoztatóján arra válaszul, hogy mikor és mennyi kínai CanSino és indiai CoviShield vakcina érkezik Magyarországra.

Korábban több milliós tételről szóltak a hírek.

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette még, hogy a vakcinák beérkezésének az időpontja a kulcskérdés és azok alapján most a már meglévő orosz és kínai szerződés teljesítésének utolsó szakaszára koncentrálnak inkább. Kifejtette: jó ütemben érkeznek ezek az oltások, míg a CanSino és CoviShield oltóanyagok nincsenek is egyrelőre az országban, ráadásul pedig a gyártási kapacitásaik alapján csak későbbi érkezéseket jeleznének előre.

