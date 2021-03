Védettségi igazolás: Brüsszel mégis különbéget tehet vakcina és vakcina között

Mégsem kaphatnak uniós védettségi igazolást a jövőben azok, akik akik az Európai Gyógyszerügynökség által nem jóváhagyott koronavírus elleni védőoltást kaptak. Erről beszélt az Euronews forrása szerint két uniós biztos is csütörtökön az Európai Parlamentben, ahol az EP frakcióvezetői és uniós biztosok tárgyaltak az unió oltási stratégiájáról.

A csatorna birtokába került leirat szerint az bizottság alelnöke, Margaritisz Skínász a következőket mondta:

„Az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett oltóanyagokat nem vesszük be,

mert azokra nem vonatkoznak az uniós felelősségvállalási szabályok és a minőségbiztosítási eljárás sem.”

Ez Magyarország számára azt jelenti, hogy a kínai és az orosz oltásokkal rendelkező emberek nem kaphatják meg az uniós igazolást, ha ezek az oltóanyagok addig nem esnek át az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálatán. Az orosz Szputnyik V vizsgálata már elindult, így ez része lehet a közös rendszernek a jövőben, a kínai Sinopharm azonban nem kért uniós engedélyt.

Az ülésen részt vett az unió igazságügyi biztosa, Didier Reynders is, aki hasonlóan fogalmazott. „A bizottság javaslata csak az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével rendelkező oltóanyagokra terjed majd ki, de természetesen a tagállamok szabadon olthatják a lakosságukat más termékekkel is.”

Az Euronews emlékeztet, hogy a Bloomberg hírügynökség kedden még azt közölte, hogy információik szerint a tagállamokban vészhelyzeti engedéllyel rendelkező oltóanyagok is bekerülhetnek az uniós rendszerbe, annak ellenére is, hogy nem rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a javaslat ezen része még változhat a bejelentésig.

Az Európai Bizottság jövő szerdát hozza nyilvánosságra a közös védettségi igazolás létrehozásáról szóló terveit.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Darko Vojinovic