Körvonalazódik, mennyi vakcinával számolhatunk a következő hónapokban

A 444. hu felidézi, arra – még ősszel – Orbán Viktor miniszterelnök is többször utalt, hogy az első negyedév után, áprilistól jön igazán nagy mennyiségű oltóanyag az EU-s közös beszerzésből. Ezt látszik alátámasztani Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének minapi bejelentése, valamint a Reuters híre is.

Mint arról az Infostart is beszámolt kedden, Európai Bizottság 10 millió adag vakcina gyorsított szállításáról állapodott meg a Pfizer amerikai gyógyszergyártó és partnere, a BioNTech német biotechnológiai cégekkel a második negyedévre vonatkozóan. Miután ezt lakosságarányosan osztják el,

Magyarországra 4,6 millió adag Pfizer-vakcina érkezhet áprilistól júniusig.

Ez jelentős ugrás, máig 1,13 millió adag Pfizer-vakcina érkezett összesen. (Ebből két adag kell egy embernek, emlékeztet a lap.)

Közben a Reuters úgy kalkulál, hogy a Johnson & Johnson múlt héten engedélyezett oltóanyagából 55 millió adag érkezik az EU-ban a második negyedévben.

Ebből 1,2 millió jut Magyarországnak. Ez – egyelőre az egyetlen engedélyezett – egydózisú vakcina, vagyis ennyi ember beoltására elég.

Az AstraZeneca-szállítások továbbra is bizonytalanok. Most úgy néz ki, hogy 70 millió adag leszállítását vállalják a második negyedévre. Ebből másmillió adag jutna Magyarországnak. Míg Modernából 35 milliót ígérnek, amiből 766 ezer dózis kapna hazánk. A 444.hu hozzáteszi, utóbbi oltóanyagból érkezett eddig messze a legkevesebb, mindössze 80 ezer darab.

Vagyis, ha a gyártók tartják a vállalásukat, akkor a második negyedévben 6,8 millió adag kétkörös, és 1,2 millió egydózisos oltóanyag érkezik Magyarországra az EU-s beszerzésből. Ez 4,6 millió magyar beoltására elég.

Az orosz és kínai vakcinákat is belértve eddig 3 040 525 adag oltóanyag érkezett. Ez 1,5 millió ember beoltására elég. Ennek 43 százalékát használták fel eddig, de a második, 450 ezres kínai szállítmány és egy 280 ezer adagos orosz csomag ellenőrzése most fejeződött be, azokkal most kezdhetnek el oltani, és van, amit a második körös oltásra tartalékolnak – teszik hozzá.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila