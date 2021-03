Alaposan megbüntették az erdőkertesi háziorvost

Egymillió forintos egészségügyi bírságot szab ki a Pest Megyei Kormányhivatal a koronavírus elleni oltás beadását megtagadó erdőkertesi háziorvos praxisára – közölte a kormányhivatal.

Azt írták, hogy a háziorvos oltásmegtagadása ellentmond az orvosszakmai, etikai és a jogi előírásoknak is.

A Pest Megyei Kormányhivatal folyamatosan gondoskodik a háziorvos praxisához tartozó páciensek beoltásáról, mindenki meg fogja kapni az oltást – emelték ki.

Hozzátették: a Magyar Orvosi Kamara elnöksége a hippokratészi esküvel ellentétesnek tart minden olyan megnyilvánulást, amely oltásellenes, valamint rombolja az egészségügybe vetett bizalmat. A Pest Megyei Kormányhivatal számára

sem tolerálható, ha megtagadják az életmentő oltások beadását

– írták.

A közleményben idézték Tarnai Richárdot, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét, aki azt mondta: "miközben az ország óriási erőfeszítéseket tesz a járvány megfékezésére, elfogadhatatlanok azon romboló cselekedetek és megnyilatkozások, amelyekkel meg akarják akadályozni, hogy Magyarország legyőzhesse ezt a kórt".

"A járvánnyal szembeni küzdelem az emberi életről szól, mindenkinek össze kell fogni, mert csak együtt sikerülhet" – zárta közleményét a kormányhivatal.

Kiss Csaba háziorvos a hétvégén az ATV-nek nyilatkozott, és több tényezőt is nehezményezett a hazai oltási kampányban. Nehezményezte, hogy az európai engedéllyel nem rendelkező kínai vakcinával is oltani kell, valamint azt is, hogy a rendelő nem felel meg a biztonság oltás körülményeinek. Akkor úgy fogalmazott, hogy a büntetések kilátásba helyezése sem változtatta meg a véleményét.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás