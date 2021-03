Müller Cecília: szinte komplett családok vonulnak kórházba

A harmadik hullámban sosem volt még egy nap alatt ilyen magas a koronavírus halálos áldozatainak száma, az egészségügyi ellátás már nagyon nehezen bírja a terhelést. Napi friss járványadatok itt.

Közben folyamatosan zajlik az oltási kampány is, 1,1 millió fölött van már azok száma, akik legalább az egyik oltást megkapták.

Az operatív törzs pedig szerda hajnalban is összeült, és meghirdette napi tájékoztatóját.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta,

524 ember szegte meg kedden a közterületi maszkszabályokat,

egyre magasabbnak találja ezt a számot a rendőrség, és hangsúlyozza, mindenhol fel kell venni azt, parkokban is.

Felhívta továbbá a figyelmet, hogy rendezvénystop van, ezzel kívánják meggátolni a koronavírus közösségi terjedését.

Vendéglátóegység bezárására viszont nem került sor kedden.

339 emberrel szemben azért kellett intézkedni, mert nem tartották be a kijárási tilalmat, illetve a gyülekezési stopot, 14 kutyasétáltató volt köztük.

Karanténban 15 241 embert helyszínen ellenőriztek, az aktív karanténok száma 42 362, ez a szám is emelkedik. Mobilon 4000-nél is több ember ellenőrizhető.

Müller Cecília országos tisztifőorvos meredeken növekvő számokról beszélt, egyre többen kényszerülnek kórházi kezelésre, napjában tájékoztatja az operatív törzset mind több klinikus, hogy

szinte komplett családok egyszerre jelennek meg a kórházban.

"Súlyosabb, rapidabb fertőzéssel nézünk szembe, a súlyos esetek növekedése is nehezíti a járványügyi helyzet kezelését."

Volt két olyan, 30 fölötti fiatal, aki úgy halt meg, hogy nem tudni előzetes krónikus betegségükről - mondta még.

Figyelmeztetett arra is, rendkívül gyorsan romlik sokak állapota; míg korábban egy légzőszervi betegségről volt szó, azóta úgy tűnik, egy sok szervi megbetegedésről van szó, amely egy

"még feltáratlan immunológiai folyamat".

Ezért azt ajánlja, mindenki arra törekedjen, hogy megelőzze a fertőzését, így a megbetegedését, a kórházba kerülést és a halált.

"Ha be is tartjuk az összes szabályt, tegyünk rá még egy kicsit, ne most menjünk beszélgetni a szomszédasszonyhoz, minden társadalmi érintkezést halasszunk el" - nyomatékosította.

Ezen a héten arra kérik a háziorvosokat, hogy az időseket oltsák, ők a magas kockázatúak.

"Szeretnénk végre a 80 év fölöttiek oltásával végezni,

ahol megtörtént ez, ott visszafelé haladva oltsák az időseket. Természetesen ehhez regisztrálniuk kell az időseknek" - mutatott rá.

Kérte, senki ne spekuláljon, fogadja el a felkínált oltást, az orvosok úgyis tudják, melyik vakcina kinek adható.

A kórházi oltópontokon Szputnyik V és Pfizer vakcinával dolgoznak most.

A fiataloknak azt üzente, bármennyire is nehéz, vállaljanak felelősséget, tartsanak ki a járványügyi szabályok betartásában.

A favipiravirról ismét beszélt, aki pozitív lesz, az azonnal hívja háziorvosát, ő tudja felírni a már patikákban is hozzáférhető gyógyszert, ha szükségesnek látja.

A koronavírus-fertőzésen átesett embereket vérplazma adására is kérte,

legalább két hete kell tünetmentesnek lenni

krónikus betegségtől mentesnek is kell lenni

60 év alatt.

Kérdések - válaszok

- Egy ember háromnak adja tovább a fertőzést új mutáns esetében?

- Nem egészen. Egy vírus reprodukciós rátája azt jelenti, egy fertőzött személy hány másiknak tudja átadni a fertőzést. A hármas szám a vírus tulajdonságára utal, arra, hogy ha senki semmit nem csinál védekezésképp, akkor ekkora a vírus potenciálja. A brit mutáns képessége ennyivel "jobb". Ugyanakkor védekezünk is; maszkot hordunk, távolságot tartunk, de facto jelenleg 1,3 a reprodukciós ráta, mert védekezünk. A 3-as számot a védekezés szorítja vissza 1,3-ra, de ha 1 felett van az érték, terjed a betegség, várható még magasabb fertőzötti létszám. 1 alá kell szorítanunk ezt a rátát.

- Ha valakinek pozitív a tesztje, de enyhe tünetes, szedje-e a favipiravirt?

- Minden gyógyszer szedése orvosi javaslatra kell, hogy történjék. Aki pozitívvá válik, a szűrőponton vagy a háziorvosától tájékoztatót kap arról, hogy szedheti-e a favipiravirt, önállóan, magától senki ne kezdjen gyógyszert szedni.

- Aki korábban már átesett, milyen tünetekre számíthat?

- Nehéz kérdés, mert maga a kórokozó is változik. Aki már átesett a betegségen, nagy valószínűségen ellenanyagai termelődtek, általában enyhébb a betegség, de ennek ellenkezője is előfordulhat.

