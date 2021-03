Fontos figyelmeztetés: mit kell tenni, ha megállít a rendőr

A rendőrség néhány éve képrögzítőkkel felszerelt hagyományos és „civil” autókkal a forgalomban is figyeli a gyorshajtókat és egyéb szabálytalankodókat, akiket aztán még az úton „le is kapcsolnak”. Ilyen, de más okból is előfordulhat, hogy rendőrautóval menet közben kívánnak megállítani valakit, de sok autós bizonytalan azt illetően, mit hogyan értelmezzen, mit tegyen, amikor ilyen helyzettel találkozik. A Vezess a rendőrségtől kérte, hogy tegye tisztába a témát.

A KRESZ szerint a rendőr menet közben a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról is adhat jelzést, karjának, fehér szegélyű piros tárcsának, piros vagy fehér fényű lámpának fel-le mozgatásával, illetőleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegű felirattal a fényhídon. A rendőrnek a leállítások során, valamint az úttesten, útpadkán és a leállósávon történő intézkedés ideje alatt minden esetben működtetnie kell a megkülönböztető fényjelzést.

Ha a járművezető nem észleli a megállítási szándékot, vagy arra nem reagál, akkor jönnek a további módszerek. A jármű folyamatos követésével és az útvonalán más rendőri egységek bevonásával alakítanak ki olyan helyzetet, ahol a megállítás biztonságosan végrehajtható – közölte az ORFK, hangsúlyozva, hogy

„az észszerűnél nagyobb kockázatvállalás a rendőrnek nem megengedett”.

Ha a megállításra civil jellegű szolgálati gépkocsival kerül sor, melyet mobil megkülönböztető jelzéssel láttak el, úgy a fényjelzést használó gépkocsiból a jármű mögött haladva hangosbeszélőn adnak utasítást, vagy a jármű mellé érve jelzőtárcsával adnak jelzést a megállásra. Ha a civil jellegű szolgálati autón nincs mobil megkülönböztető jelzés, a megállításnál a rendőr tárcsával ad jelzést a vezetőnek a jármű mellett haladva.

Ha a kiszemelt járművezetőnek a járműve mögül adnak jelzést a megállásra, akkor az első biztonságos lehetőségnél meg is kell állnia. Ha a jármű biztonságosan nem állítható meg, akkor a rendőrnek olyan helyre kell „vezetnie”, ahol a megállási feltételek adottak.

Azzal szemben, aki nem akar megállni, amikor a rendőr erre utasítja helyszíni bírság vagy feljelentés alkalmazható.

A bírság legalacsonyabb összege 5000 forint, legmagasabb összege 150 ezer forint.

Ha valaki menekül a rendőri intézkedés elől, akkor a fentieken túl a menekülés során elkövetett cselekmények miatt közigazgatási, vagy büntetőeljárás is indítható.

