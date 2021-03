Lehet állást keresni online? (x)

Rengeteg portál van, ahol hirdetéseket tesznek közzé, ilyen például a maxapro.hu. Ezekre a hirdetésekre rákattintunk, és már is megjelenik a részletes leírás. Itt általában e-mailben várják az önéletrajzokat. Néha szükség van motivációs levélre is, amelynek a vázlatát nem árt előre megírni, majd az adott álláshoz igazítva kiegészíteni.

A közösségi oldalak mint állásforrás?

Szinte minden cégnek van már oldala a Facebookon és az Instagramon. A Facebook a világon a legnagyobb közösségi oldal jelenleg. Egyes partnerek oldalán ráakadhatunk az általunk preferált álláshirdetésre. Itt kicsit körül is nézhetünk, megkereshetjük a cég profilját, posztjait és képeit. Utánajárhatunk, mivel foglalkoznak, milyen területeket érintenek. Így még könnyebben el tudjuk dönteni, hogy szeretnénk-e ott dolgozni.

Az Instagram egy képmegosztó oldal. Ide aprólékosan megszerkesztett, igényes képeket szoktak feltölteni magánemberek és munkahelyek, vállalkozások. Erre a felületre is egyre több cég csatlakozik a képeivel, és reklámozza magát, vagy akár egy álláshirdetést megoszt. Itt is megnézhetjük az adott munkaadó képeit, ezzel is informálva magunkat.

A nyelvtudás elengedhetetlen?

Majdnem minden hirdetésben kérik már minimum egy idegen nyelv ismeretét. A legkeresettebb nyelv az angol, hiszen jelenleg ez a világnyelv. A számítógépek, az online platformok nyelve is az angol, így elengedhetetlen, hogy minimum alapszinten megértsük. Vannak olyan munkák, ahol társalgási szintet kérnek. Rengeteg lehetőség közül választhatunk, ahol nyelvet lehet tanulni. Itt is az online forma átvette az irányítást. Az angol mellett a német nyelv is egyre több szerepet kap. De választhatunk sok másfajta nyelv közül, például olasz, spanyol, francia.

Itthonról lehet külföldi munkát találni?

Sok olyan lehetőség van az interneten, amelynek a segítségével akár külföldi állásokat is megszerezhetünk. Már itthon is van olyan hely, ahol angolul vagy más idegen nyelven adják fel az álláshirdetéseket. Ha ismerjük a nyelvet, megértjük, mit várnak el a cégek és ha jelentkezünk az állásra, elvárják, hogy magabiztosan beszéljük az adott nyelvet. De van olyan lehetőség is, hogy mi magunk töltjük fel egy platformra az önéletrajzunkat, és a cégek keresnek rá, majd ezen az oldalon üzenetben megkeresnek. Ide nem árt már angolul feltölteni az önéletrajzot, ezáltal bővíthetjük a cégek találati listáját.

Mit mutat a statisztika?

A statisztikák azt mutatják, hogy hazánkban a 40 év alattiak használják a legtöbbet az internetet. Az iskolázottságot tekintve nagy részük felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és a többségük nagyvárosban lakik. A 20-30 év közöttiek regisztrálnak az álláskereső portálokra, ami azt mutatja, hogy az idősebb generáció még nem ismeri vagy nem biztos ezeknek a működésében. Többségben vannak a pályakezdők és a minimális gyakorlattal rendelkezők. Nagy a kereslet a pénzügyi, számviteli, informatikai és adminisztrációs területek iránt. Ilyen álláshirdetéseket pedig nagyon sokat találhatunk az online adatbázisban.

Forrás: Maxapró apróhirdetési portál

