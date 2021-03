Speciális rehabilitációval segítenék a hosszú Covidban szenvedő magyar betegeket

Mielőbb szükséges egy országos szintű, egységes ambuláns rehabilitáció bevezetése a gyógyult koronavírusos betegeknek – mondta az InfoRádióban Szilasi Mária tüdőgyógyász, arra is emlékeztetve, hogy az esetek 80 százalékában tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel zajlik le ez a betegség.

A rehabilitációs szakorvos arra is felhívta a figyelmet: a betegek nagy százalékánál, különösen azok esetében, akik kórházba, intenzív osztályra kerülnek, netán még gépi lélegeztetésre is szorulnak,

jellemzően visszamarad valamilyen szimptóma,

nagy fokú fáradtság, de károsodhat a tüdőállományuk is, ami miatt nehézlégzés alakul ki náluk, izomgyengeség, valamint a depresszió sem ritka. Egy sor olyan tünetről van tehát szó, amely mindenképp utógondozást, vagyis rehabilitációt igényel – tette hozzá.

Ez a komplex tüdőgyógyászati feladat a beteg állapotának felmérésével indul, majd a telemedicinális távfelügyeleti program is bekapcsolódik a munkába, ennek köszönhetően a rehabilitáció a beteg otthonában is történhet, amiben a háziorvosok is fontos szerepet kapnak. Szilasi Mária kiemelte, mindenképp szeretnék az ambuláns rehabilitációt megvalósítani, mert amellett, hogy költséghatékony, széles körben alkalmazható, és az érintett számára is kényelmesebb, mint ha egy járóbeteg- vagy egy tüdőgondozói rendelőbe jelentkezik, és ott felügyelik a programját.

A tüdőgyógyász professzor emellett a csapatmunkát emelte még ki, hiszen Varga János egyetemi tanárral közösen foglalták össze a program lényegi elemeit. Köztük azt, hogy ez egy tüdőgyógyász rehabilitációs szakorvos irányítása mellett történjen, és ha egyéb, más szervi eltérések vannak, mindenképp vonják be a társszakmák szakembereit, akár kardiológust, akár ideg- vagy belgyógyászt. A program további alapelve, hogy az utánkövetés és a légzőszervi rehabilitáció a kötelező egészségbiztosítás keretében valósuljon meg.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás