Lengyel nem az orosz és kínai vakcinára

Kedd hajnaltól egy új lengyel kormányrendelet alapján lehet belépni Lengyelország területére – szúrta ki az Átlátszó. A szabályozás egyik új eleme, hogy ha valaki külföldről érkezik és rendelkezik az Európai Unió által jóváhagyott Covid-19 ellen beadott vakcináról szóló igazolással, azonnal beléphet az országba.

Amennyiben valaki nem tud sem negatív tesztet, sem az EU által jóváhagyott vakcinával történt oltásról igazolást felmutatni a lengyel határon, arra 14 napos karantén vár.

Gyévai Zoltán, az EU Monitor főszerkesztője az InfoRádiónak korábban azt mondta: hivatalosan még nem született döntés egységes igazolásról, amellyel szabadon lehetne utazni az unión belül.

A brüsszeli ügyekben jártas szakember kifejtette: a mostanság sokat emlegetett, az unióban bevezetésre szánt vakcinaútlevél, mint megfogalmazás, nem helyes, ugyanis egy úgynevezett oltási igazolásról lenne csak szó, amire már most is van példa nemzetállamonként. Tervek szerint ezeket kapcsolnák egy közös digitális rendszerbe (természetesen nagy hangsúlyt fektetve az adatvédelemre). Magyarán, hogy átlátható legyen az EU-huszonhetek szintjén a vakcináció és annak eredményessége.

„Hogy netán az utazásra is hasznosítanák, miután ennek a lehetősége is – logikusan – felmerült, arról a brüsszeli vezetők álláspontja szerint még túl korai beszélni,

miután ezzel kapcsolatban még sok a megválaszolatlan kérdés. Például nem teljesen tisztázott a mai napig sem, hogy akit beoltottak, vajon képes-e továbbadni a vírust.

Az Európai Unióban eddig csak a Pfizer–BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca vakcináit engedélyezték. Folyamatban van az amerikai Johnson and Johnson, a német CureVac és a szintén amerikai Novavax vakcinájának vizsgálata. Minden korábbi hírrel ellentétben

a Magyarországon is használt az orosz Szputnyik V nem kapott engedélyt még az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA).

Az Euractiv információi alapján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint több uniós tagállam is Budapestnél kopogtatott „Moszkva telefonszámáért”, hogy ők is rendelhessenek a koronavírus elleni orosz Szputnyik V-vakcinákból. Legalábbis Szijjártó Péter állítólag erről beszélt az Európai Unió Tanácsának külügyi értekezletén.

Az valóban igaz, hogy az Európai Unión belül többek között a német és az osztrák kancellár is nyitott az orosz oltóanyag használatára, de mindketten az európai hatóságok engedélyéhez kötötték ezt. A magyar kormány azonban más vakcináknak is zöld utat adott: az orosznak azzal az indokkal, hogy Szerbiában, vagyis egy uniós tagjelölt államban is használják, illetve a kínainak, azzal az indokkal, hogy a világ egyik legnépesebb országában használva már legalább egymillió embert beoltottak vele.

Nyitókép: MTI/AP/Hszinhua hírügynökség/Zhang Yuwei