Rendületlen sebességgel terjed a járvány Magyarországon

2912 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 403 023 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – írja a központi tájékoztató oldal. Zsinórban negyedik napja van háromezer közelében az újonnan jelentett fertőzöttek száma.

Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 299 főre emelkedett. Az ezelőtti három napban mindig száz fölötti új halottat jelentettek.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 306 621 fő (1942 a növekmény egy nap alatt), az aktív fertőzöttek száma 82 103 fő (927-tel több, mint a szombati adat).

4233 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (+86), közülük 366-an vannak lélegeztetőgépen (+15).

Hatósági házi karanténban 27 179-en vannak, a mintavételek száma 3 503 611-re nőtt.

Eddig 445 535 fő kapott oltást (18 226-an egy nap alatt), közülük 190 705 fő már a második oltását is megkapta (17 966 a növekmény).

Jelenleg is zajlik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig a 60 év alatti krónikus betegek oltását végzik (AstraZeneca-vakcinával). Zöld utat kapott a hatóságoktól a kínai Sinopharm-vakcina is, így a jövő héten azzal is kezdődhet az oltás.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor