Intő jel: január eleje óta először nőtt az aktív fertőzöttek száma

A Koronavírus.gov.hu hivatalos adatközlését megelőzően Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjújában már beszélt néhány fontos, friss járványadatról, melyek szerint 1576 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, 98 halálos áldozatot szedett a koronavírus, 3638-an voltak kórházban és 302 embert segített gép lélegezni Magyarországon.

Azt már a Koronavírus.gov.hu közléséből tudni, hogy az aktív fertőzöttek száma 84 870, a gyógyultaké 275 764.

A miniszterelnök azt is mondta, a számokban tapasztalható javulás megállt.

Lássuk!

A napi új fertőzöttszám két napja 1048 volt, tegnap 1652, de az elmúlt napokban több alkalommal is ezer alatt volt már a szám.

83 halottról érkezett jelentés szerdán, 93-ról csütörtökön, tehát újra közeledünk a 100 felé.

3697 koronavírusos volt kórházban szerdán, 3648 csütörtökön.

A gép segítségével lélegeztetettek száma újra átlépte a 300-at azok után, hogy szerdán 269, csütörtökön 289-es szám szerepelt e rubrikában.

Az aktív fertőzöttek száma hosszú hetek - január eleje - óta először nőtt, 22 fővel.

Eddig 264 530 fő kapott oltást, közülük 92 773 fő már a második oltását is megkapta. Az oltás első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények kampányszerű oltása már megtörtént. Csütörtökön megkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása. Vasárnapi határidővel minden háziorvosi praxisból 6 idős embert kórházi oltóponton oltanak be, ezen felül 1080 háziorvos maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert. A terv szerint több mint 30 ezer idős embert oltanak be a következő napokban kórházi oltópontokon és tízezret maguk a háziorvosok - közli még a tájékoztatási portál.

