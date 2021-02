Gulyás Gergely: március 1. és nagyszombat lehet a nyitás két napja - Kormányinfó percről percre

2021.02.05. 11:01

A gazdaság újraindítása

Gulyás Gergely: a foglalkoztatottságnak meg kell maradnia a korábbi szinten, úgy tűnik, eredményes ez a munka. Most 4 százalék körüli a munkanélküliség és 4,5 millió ember dolgozik Magyarországon. Járulékkedvezményről és bértámogatásról hoztunk döntést, mostantól lemaradás nem várható a bérátvállalás kifizetése kapcsán. A 13. havi nyugdíjat is visszahozzuk 4 év alatt, az első negyedét február elején kapják meg a nyugdíjasok. 6 millió forintos otthonfelújítási programot is hirdettünk, ennek maximum a fele támogatás. 5 százalékos lakásáfával segítjük az építőipart. Június 30-ig fennáll a hitelmoratórium cégeknek és magánszemélyeknek is. Fontos, friss döntés, hogy május 31-ig az állami és önkormányzati ingatlanok után nem kell bérleti díjat fizetni február 1-től kávézóknak, konditermeknek.