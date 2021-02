A kormány bérletidíj-mentességet jelentett be azoknak a vendéglátósoknak, akik önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlanban bérelnek területet. Ezzel párhuzamosan a főpolgármester is megfogalmazott javaslatokat, illetve több kerület is további díjelengedések bevezetésével támogatta a vendéglősöket – részletezi a legfrissebb Magyar Közlöny alapján a portfolio.hu, hogy kiknek, és mely időszakra nem kell bérleti díjat fizetni.

A következőkre terjed ki a bérletidíj-mentesség:

munkahelyi étterem, illetve büfé,

a szálláshelyen található étterem, illetve bár,

a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje,

az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé üzemeltetője.

A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra, illetve a Magyar Nemzeti Bank többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságra.

A bérbeadó

az 2021 február–június időszakra eső bérleti díjakat nem követelheti a bérlőtől

az állam vagy helyi önkormányzat, valamint az állam vagy helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő helyiségek tekintetében fennálló bérleti szerződések alapján.

A rendelet azt is tartalmazza, hogy azok a vendéglátóhelyek, sportszolgáltatók, szálláshelyek esnek az enyhítés alá, melyek már 2020. november 4. előtt létrejöttek.

A mentesültek köre:

éttermi, mozgó vendéglátás,

rendezvényi étkeztetés,

italszolgáltatás,

filmvetítés,

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,

sport és szabadidős képzés,

előadó-művészet,

előadó-művészetet kiegészítő,

művészeti létesítmények működtetése,

múzeumi tevékenység,

növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése,

sportlétesítmény működtetése,

sportegyesületi,

testedzési szolgáltatás,

egyéb sporttevékenység,

vidámparki, szórakoztatóparki,

fizikai közérzetet javító szolgáltatás,

egyéb szórakoztatás, szabadidős,

szállodai szolgáltatás,

üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,

kempingszolgáltatás,

egyéb szálláshely szolgáltatás,

utazásközvetítés,

utazásszervezés vagy

egyéb szárazföldi személyszállítás

Akik már előre befizették a szóban forgó bérleti díjakat, azoknak a bérbeadó köteles 2021. március 15-ig visszafizetni azt.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila