Orbán Viktor: online nemzeti konzultáció indul a nyitás előtt - cikkünk frissül

A hagyományok szerint mások mellett Orbán Viktor kormányfő is felszólalási lehetőséget kapott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján, amelyen a miniszterelnök a korábbi években is fontos bejelentéseket tett - tavaly például a költségvetés újratervezését közölte itt a világjárvány hajnalán -, és gazdaságpolitikai célokat is megjelölt. A hagyománytól azonban eltért, hogy az idei rendezvény online, így Parragh László MKIK-elnök és Varga Mihály pénzügyminiszter mellett Orbán Viktor is "zárt kapuk mögött" tartotta meg előadását.

Orbán Viktor beszéde elején a gazdaság újraindítási ütemeiről beszélt:

április 1-ig tart július 1-ig tart októberig tart.

Ennek részleteit bontotta ki a továbbiakban a miniszterelnök, felidézve, hogy a korábbi gazdaságvédelmi akcióterv, ami január 1-jén véget ért, a védekezés részét képezte, ez

az új fázis viszont már "a támadás".

Felidézte, a koronavírus, gúzsba kötötte az országot, "gyomrost" adott neki, de nem következett be, hogy még mozdulni sem tudott, a gazdaság tekintélyes része működni tudott 2020-ban, a védekezési fázis hajnalán.

Amivel védekezett a kormányzat:

hitelmoratóriumot vezettek be (3000 milliárd forint marad a családok, vállalkozások zsebében)

bértámogatást vezettek be és adócsökkentés következett

beruházási támogatás érkezett 1434 vállalkozásnak, 280 ezer munkahely maradt meg és több 10 ezer jött létre

olcsó hitelek érkeztek a piacokra, hatalmas források áramoltak a gazdaságba, ezek fele "elsősorban a magyarokat segítette"

decemberben Magyarországon ugyanannyian dolgoztak, mint a válság előtti decemberben, vagyis "a védekezés elérte a célját, a munkahelyek megtartását, több mint 4,5 millió honfitársunk munkából él", a munkanélküliség a 3. legalacsonyabb szinten áll Magyarországon, de a csehek utolérhetők - a németek nem.

"Elhárítottuk azt a rendkívül nagy kísértést, hogy visszatérjünk a segély alapú gazdaságra" - foglalta össze Orbán Viktor.

Ami kibírhatatlan - "Mikor nyithatunk?"

Felidézte, a kormány nemzeti konzultációt indított "egyetértési pontok létrehozása" céljából, ebből derült ki a kormány számára, hogy mit tartanak az emberek kibírhatónak, és mit kibírhatatlannak. Az utóbbiak közé sorolta a visszajelzések alapján az óvodák, az iskolák és a munkahelyek bezárását.

"Azt gondoltuk, a középiskolás gyermekekkel nem feltétlenül kell otthonmaradni, ezért vezettük be náluk a digitális munkarendet" - indokolt a miniszterelnök.

Majd feltette a kérdést: "Mikor nyithatunk?" Elmondta, a vakcina nyitja meg az új gazdasági időszakot.

"De mikor indul újra maga az élet? Február közepén indítunk konzultációt online módon a nyitás kérdéseiről: egy lépés, több lépés, fokozatos vagy teljes. Ez a disputa értelmes!"

A gazdaság újraindítása

Első fázis (részben bevezetve):

lakásfelújítási támogatás

újlakás-áfa: 5 százalék, cél, hogy évente 40 ezer lakást építsen a magyar építőipar

25 év alattiak szja-mentessége

