Figyelő: Merkely Béla az év embere

A Figyelő szerkesztősége Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát választotta meg az év emberének a 2020-ban végzett, kimagaslóan magas szintű szakmai munkájáért, és a magyar lakosság védelme érdekében végzett tevékenysége miatt.

Az üzleti hetilap szerkesztősége hatodik alkalommal adja át ezt a díjat, de az elmúlt évekkel ellentétben most úgy érezték, hogy üzleti hetilapként, a rendkívüli helyzet miatt nem feltétlenül a gazdasági szférából kell díjazottat választani.

A különleges, globális gazdasági visszaeséssel és pandémiával járó óesztendőben, valamint jelenleg is Merkely Béla munkájának kiemelkedő fontossága és jelentősége van. A díjazott szaktudása mellett a lakosság tájékoztatásában is kulcs szerepet játszott, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a koronavírus miatti járványt tudatosabban vészelje át a lakosság – áll a méltatásban.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás