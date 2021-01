Orbán Viktor is felköszöntötte Keleti Ágnest

A miniszterelnök a Facebookon megjelent videóban úgy fogalmazott: "mi, magyarok azt gondoljuk, hogy a sors a nehezebb utat szánta nekünk. Fantasztikus, de nehéz hely Magyarország: birodalmak veszik körbe, és mindig küzdenünk kellett az életünkért, szabadságunkért, függetlenségünkért."

"Nem csak nehezebb út jutott nekünk. A Jóisten küld nekünk - és a múltban is küldött - nagyszerű hősöket, akik példát mutattak, kiragadtak minket a hétköznapok nehézségeiből. Példát mutattak kitartásból, elszántságból, fantasztikus teljesítményből, sőt hazaszeretetből is. Olyan hősöket, akiknek a tiszteletére többször is eljátszották a Himnuszt, és a dobogó tetején állva láthatták, ahogy a magyar zászló kúszik fel a legmagasabbra" - mondta.

Hozzáfűzte, hogy ilyen hőst köszöntünk ma 100. születésnapján. Isten éltesse, és tartsa meg még sokáig erőben, jó egészségben Keleti Ágnest, Magyarország ötszörös olimpiai bajnokát és a nemzet sportolóját! - fejezte ki jó kívánságait Orbán Viktor.

Nyitókép: Kovács Tamás