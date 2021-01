Jó tanács az ünnepek utánra: türelem, türelem és türelem

A dietetikusok nagy örömmel veszik, ha az életmódváltoztatás „fölkerül a bakancslistára”, azonban bármennyire is furcsa, mindenki számára azt tanácsolják: türelem, türelem és türelem, amivel nem elodázni szeretnék a fogadalmak megtartását. Fontos látni ugyanis, hogy a plusz kilók rendszerint nem karácsony és szilveszter során jönnek föl, hanem két karácsony és két szilveszter között, legfeljebb ilyenkor szembesülünk vele – hívta föl a figyelmet az InfoRádiónak nyilatkozó Erdélyi Alíz.

Természetes, ha kicsit kevesebbet mozgunk, miközben többet eszünk, akkor egy-két kiló mindenkire feljöhet, de ha nem erről az egy-két kilóról van szó, hanem többről, akkor már

érdemes dietetikus és mozgásszakember segítségét igénybe venni a fogyáshoz.

Éppen azért, mert nagyobb súlyprobléma esetén a táplálkozás mellett akár egy orvosi kivizsgálásra is szükség lehet.

Vagyis cseppet sem mindegy, hogy fogyókúra vagy testtömeg-csökkentés a cél – emelte ki Erdélyi Alíz. Előbbi ugyanis – a neve is erre utal – mindig egy (rövidebb) időszakot jelöl, akár egy divatdiéta három–négy napon át. Amikor azonban életmódot szeretnénk váltani, akkor már inkább az utóbbi áll fönn, ami során fontos a dietetikus igénybevétele, aki arra taníthatja meg az érintettet, hogy

„ne a társadalomból vonuljon ki”, és nagyon korlátozott diétát tartson,

hanem, hogy hogyan alakítsa át úgy az életét, hogy finom, ehető, tápláló ételeket egyen, de emellett a testtömege is csökkenjen – magyarázta a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára.

A valódi életmódváltást lépésről lépésre kell véghez vinni, amihez természetesen a mozgás is elengedhetetlen. Nem árt észben tartani, hogy például az ünnepi időszak alatt is, tágulhat az ember gyomra, és bár vannak a szervezetnek tartalékai, a drasztikus váltás során borzasztóan éhes lehet az ember, és sokkal könnyebben feladhatja a fogadalmát. A kevés energiabevitellel pedig az egyéb tápanyagbevitel is korlátozódhat, ami hosszú távon nem tesz jót a szervezetnek. Vagyis minden diéta, ami nagyon korlátoz, vagy bizonyos alap élelmiszercsoportot kihagy, hiányállapotot eredményezhet – emelte ki Erdélyi Alíz.

Nyitókép: Pexels.com