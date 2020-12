Hamarosan minden megyében megkezdődhet az oltás - a nap hírei

Horvátországban hét halálos áldozata és mintegy 26 sérültje van az újabb, 6,3-es erejű földrengésnek.Biztonsági okok miatt ki kellett üríteni azt a kórházépületet, ahová a sérülteket vitték és a betegek átkerültek egy másik szárnyba. A földmozgást több magyarországi településen is érezni lehetett. Anyagi károkról itthon egyelőre nem érkezett bejelentés. A földrengés sújtotta Horvátországnak segítséget ajánlott Orbán Viktor miniszterelnök, a magyar hatóságoktól pedig azonnali jelentést kért a magyarországi károkról.

Már csaknem két és félezer egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást.Jelenleg 3 fővárosi és 2 vidéki helyszín áll rendelkezésre, de hamarosan 25-re nő az oltópontok száma és minden megyében megkezdődhet a vakcinázás - ismertette Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján hozzátette: a hétvégén újra tesztelik a köznevelésben dolgozókat a január 4-i biztonságos munkakezdés érdekében.

Újabb 902 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon. Az elmúlt 24 órában 131 többségében idős, krónikus beteg halt meg a betegség szövődményeiben. Összesen 6.298 embert ápolnak kórházban, közülük 444-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 170 ezer alá csökkent.

Jók a tapasztalatok a koronavírus elleni oltóanyaggal - jelentette ki a Dél-pesti Centrumkórház Infektológiai Intézetének főorvosa. Szlávik János szerint minden országban el kell kezdeni a tömeges oltásokat, és ez megakadályozza majd az új mutációk elterjedését.

Januártól emelkedik a gyermekek otthongondozási díjának összege - jelentette be Facebook oldalán a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin elmondta: a GYOD most a minimálbér 88 százalékára növekszik, 2022-re pedig az akkori minimálbér szintjére emelkedik majd.

A tárcavezető bejelentette azt is, hogy januártól 5 millió forintig visszatéríti a kifizetett építkezési és telekszámlák áfa-tartalmát az állam. A jövőben a nyugdíjasok is igényelhetik a csokot. Újdonság az is, hogy több lakáscélú jelzálogkölcsönre is érvényesíthető lesz a hitel-elengedés.

Megkezdődik a csepeli, ráckevei és szentendrei HÉV vonalak fejlesztése. Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: a felújításnak köszönhetően a három érintett vonalon gyorsabban közlekedhetnek majd a HÉV-ek. A pálya mellett megújulnak az állomások, valamint akadálymentes klimatizált HÉV kocsik is érkeznek majd.

Januártól minden, online pénztárgépet üzemeltető kereskedőnek legalább egy elektronikus fizetési megoldást biztosítania kell a vásárlói részére. A jogszabály szerint a kereskedők az azonnali átutalások fogadásával is eleget tehetnek a kötelezettségnek.

Elfogadta az uniós tagállamokat tömörítő Európai Tanács az Európai Unió és az Egyesült Királyság között létrejött kereskedelmi egyezmény aláírásáról ideiglenes alkalmazásáról szóló határozatot. A megállapodást a két fél szerdán írja alá. A londoni alsóház és a Lordok Háza is várhatóan szintén szerdán jóváhagyja a megállapodást.