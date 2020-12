Bige László tavaly nyáron záratta be az egykori szolnoki Tiszamenti Vegyiműveket, mert a katasztrófavédelem a kénsavgyárban tapasztalt rendellenességekre hivatkozva megtiltotta az üzem működését.

A nagyvállalkozó tavaly ősszel a Bloombergnek azt mondta: azért záratták be a hatóságok a szolnoki műtrágyagyárát, mert nem tagja a magyar miniszterelnök belső üzleti köreinek. Nekik, illetve Csányi Sándornak, az OTP Bank elnök-vezérigazgatójának érdeke a kiszorítása.

Május elején először a 24.hu tudta meg, hogy börtönbüntetést és 135 millió forint vesztegetési pénz elkobzását indítványozta az ügyészség Bige Lászlóval szemben. A felvásárlásait és beruházásait sokáig OTP-hitelből finanszírozó milliárdos megismételte: a NER-t, illetve Csányi Sándort sejti a vádemelést megelőző hatósági vizsgálatok mögött.

Az OTP elnök-vezérigazgatója pár nappal a vádemelés után idén májusban, az InfoRádió Aréna című műsorában így reagált erre:

„…Kijelentettem már korábban és egyértelműen: nem kívánom megvásárolni a Nitrogénműveket. Ha valaki megnézi egyébként ennek a cégnek a mérlegét, és ért hozzá, akkor rájöhet, hogy nem is érné meg megvásárolni. Ez az egyik. A másik: többször vádolt már Bige úr azzal, hogy meg akartuk szerezni a cégét, például felmondtunk OTP-hiteleket. Többször kértük, tegye lehetővé, hogy a bank a banktitkokat nyilvánosságra hozza az ő hitelével kapcsolatban. Mert nagyon könnyű és kényelmes szituáció, hogy ő vádaskodhat, mi pedig – betartva a banktitokkal kapcsolatos szabályozásokat – nem mondhatunk semmit. A lényeg az, hogy ezzel kapcsolatosan beperelt bennünket, de elveszítette, a bíróság nekünk adott igazat. Tehát az OTP szabályszerűen járt el. […] Egyébként jellemzők ezek az esetek, ugyanez fordult elő Matyi Dezsővel kapcsolatban annak idején, ő is vádaskodott. Általában, ha valaki elkövet egy hibát, akkor könnyebb másra mutogatni, minthogy beismerje, hogy ő hibázott. […] Gondolkodtam arról, hogy bepereljem-e Bige urat hitelrontásért, meg mindenféle jogcímen, de azt gondolom, az egész ügy nem ér annyit, hogy ezzel foglalkozzam.”

Bige László, aki 2019-ban 170 milliárd forintra becsült vagyonával az ötödik leggazdagabb magyar volt, a 2010-es kormányváltás után dédelgetett növekedési terveket: meg akarta szerezni a közel 10 ezer gazdálkodót elérő agrárintegrátorcéget, a nádudvari KITE Zrt.-t. Ezzel kezében tarthatott volna egy kiterjedt értékesítési hálózatot, a KITE azonban végül a Bonafarm cégcsoportban érdekelt Csányi Sándorhoz került, a tulajdonosváltás után pedig az agrárintegrátorcég nem vásárolt már Szolnokról.

A két rendbeli különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel, hamis magánokirat felhasználásával és vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsított, és azóta őrizetbe vett Bige László a vád szerint még 2010-ben megállapodott egy vállalkozóval abban, hogy több ezer tonna terméket ad át neki, és azt a forgalmazó a piaci árnál olcsóbban, részben számla nélkül értékesíti. Bige cserében vállalta, hogy a vállalkozónál letétbe helyezett terméket később minőségi kifogásra hivatkozva leértékeli, így a forgalmazó is haszonhoz jut.

A számla nélkül értékesítő vállalkozó 135 millió forintot juttatott vissza Bige Lászlónak.

A nagyvállalkozó még tavasszal azt mondta: nem érti, neki mi köze van ahhoz, hogy valaki a tőle megvett árut számla nélkül adja el. Szerint ennek egyetlen célja az ő zaklatása és meghurcolása. Azt is aggályosnak nevezte, hogy valaki tíz év után vádalkut köt és bejelenti, hogy állítólag megvesztegette őt. Milyen súlyúak a gazdasági bűncselekmények? A hűtlen kezelés bűncselekményt csak az a személy tudja megvalósítani, akit bármilyen idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és az ebből kifolyó kötelezettségét megszegi. Az, hogy ezért milyen büntetés szabható ki, attól függ, milyen vagyoni hátrányt okoz az elkövető. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – ismertette az InfoRádióban Bihari Krisztina büntető gazdasági szakjogász. Ha a hűtlen kezelés két rendbeli, akkor azt már üzletszerűnek is lehet minősíteni, amennyiben pedig többen elkövetve valósítják meg, akár bűnszervezetről, -szövetségről is lehet beszélni. A hűtlen kezelés elkövetése szempontjából – a Büntető törvénykönyv alapján – nem számít, hogy az elkövető milyen pozícióban van például egy gazdasági társaságban, de a büntetési tételnél, mint súlyosító körülményt, figyelembe veheti a bíróság. A szakember, az InfoRádió kérdésére válaszolva arra is kitért, hogy a vesztegetés elfogadása bűncselekményt egy gazdasági szervezet életében lehet elkövetni. A törvényi tényállása itt úgy szól: az a személy, aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében előnyt kér, vagy előnyt, illetve ennek ígéretét elfogadja, az valósítja meg a vesztegetés elfogadása bűncselekményt. A minősített esete ennek elsődlegesen az, ha a gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult tagja valósítja ezt meg. Amennyiben egy ilyen személy fogadja el a vesztegetést, és ennek a mértéke jelentős, különösen nagy értékű, akkor akár 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő. A büntetés akkor mellőzhető egyébként, hogyha a vesztegető feltárja a bűncselekmény elkövetését, mielőtt a hatóság tudomására jut, vagyis önföljelentést tesz, dokumentálva és igazolva, hogy mikor és kit vesztegetett meg – magyarázta Bihari Krisztina. Ebben az esetben őt cserébe akár mentesíthetik is a büntetőjogi felelősség megállapítása alól.

