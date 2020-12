Operatív törzs: vírustagadóknál tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozó Iroda

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 187 esetben intézkedtek a rendőrök. A közterületi maszkviselési hiányosság miatt 162 esetben léptek fel. Üzletekben 13 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 12 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Gál Kristóf, az ORFK szóvivője.

Szerdán 287 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 11 699 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 72 rendőri intézkedés történt. 16 818 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 6681 újat rendeltek el kedden, és összesen 49 524 zárlat van hatályban.

A vírustagadók megjelenéseit a rendőrség monitorozza, de minden ilyen megnyilvánulás tartozik büntetőjogi kategóriába – mondta Gál Kristóf, majd egy konkrét eljárásról is beszámolt. A Nemzeti Nyomozó Iroda hetek óta nyomoz, péntek reggel négy helyszínen tartott házkutatást, és számítógépes eszközöket foglalt le. Az eljárás rémhírterjesztés miatt indult hivatalból, nem feljelentésre. Házkutatást tartottak Gődény Györgynél Az egyik ismert vírusszkeptikus Gődény György, a felesége péntek délelőtt a Facebookon arról számolt be, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda emberei hajnalban házkutatást tartottak az otthonukban, és a férjét magukkal is vitték.

6197 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 271 200 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 171 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6622 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 78 700 fő, az aktív fertőzöttek száma 185 878. 7841 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette a csütörtöki adatokat Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője.

A posta elkezdte a nyugdíjasoknak kézbesíteni a koronavírusoltásról szóló tájékoztatót, amelyben jelezhetik igényüket az idősek – hívta fel a figyelmet a szakember.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán