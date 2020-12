Pintér Sándortól kérnek védelmet a buszvezetők

A koronavírus-járvány második hullámának kezdete óta kéri az Egységes Közlekedési Szakszervezet a döntéshozókat, hogy a tavaszi veszélyhelyzeti intézkedéshez hasonlóan rendeljék el ismét országszerte egységesen a közösségi járművek első ajtajának lezárását. A járművezetők biztonsága és a szolgáltatás fenntartása érdekében kiemelten fontos óvintézkedést az EKSZ legutóbb az operatív törzsnek írt levélben kérte, mostanáig hiába.

Az elkeseredett sofőrök a BKV-nál és több nagyvárosi közlekedési cégnél is aláírásgyűjtési akcióval is igyekeztek felhívni a figyelmet a problémára, s a többoldalas mellékletet is csatolták levelükhöz. A szakszervezet ezért most közvetlenül Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult – mondta az InfoRádióban Naszályi Gábor elnök.

"Több vidéki településen eltérő rendszert vezettek be. Ez a rendezetlenség teljesen megzavarja az utasokat"

– mondta a szakszervezeti vezető, és hozzátette, az első ajtók lezárása nem jelentene gondot, mert a fedélzeti jegyértékesítés a városi közlekedésben csupán kényelmi szolgáltatás, elővételben meg lehet vásárolni a jegyeket. A jegyellenőrzést sem a sofőrnek kellene végeznie, volt olyan javaslatuk is, hogy a most munka nélküli parkolóőröket minimális átképzéssel lehetne alkalmazni erre a feladatra.

A helyközi közlekedésben más a helyzet, ott elengedhetetlen a közvetlen kontaktus a buszvezetővel, hiszen a nagyobb végállomások kivételével csak a sofőrnél lehet jegyet váltani.

A második hullámban jelentősen nőtt a megfertőződött dolgozók száma, az egyik fővárosi garázsban meg is ugrott a megbetegedések száma, de Naszályi Gábor szerint nem azt kellene megvárni, hogy felfusson a fertőzések száma, hanem ezt meg kellene előzni. A tehetetlen, kiszolgáltatott járművezetők körében egyre gyakrabban felmerül: önhatalmúlag maguk fogják zárva tartani az első ajtókat ott is, ahol erre nem kaptak utasítást.

Az elnök szerint fontos szempont, ha megfertőződik egy buszvezető, és a lappangási idő alatt szuperfertőzővé válik, akkor több száz embert tud megfertőzni egyetlen nap alatt is az utasok közül, míg a sofőrök esetleges tömeges megbetegedése a szolgáltatást is veszélybe sodorhatja.

