Koronavírus: néhány pedagógus nem kéri a gyorstesztet

Az egyik indok arra, hogy pedagógusok nem élnek a tesztelés lehetőségével, hogy nem tartják elég megbízhatónak az antigén gyorsteszteket – derül ki a nepszava.hu cikkéből.

„Egyetlen kivétellel minden kolléga teszteltette magát” – mondta egy győri iskola pedagógusa. Náluk minden teszt negatív lett, ám, mint fogalmazott, ez nem jelent semmit: közölték velük, hogy 50 százalékos a pontosság, vagyis aki pozitív mintát produkál, az biztosan fertőzött, a negatívok között viszont elképzelhető, hogy akad vírushordozó. Néhányan attól is tartottak, hogy fájdalmas lesz a tesztelés, a mintákat ugyanis orron át veszik le.

„A tesztek önkéntesek, de örülnénk, ha minél többen részt vennének rajta” – erről Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár beszélt hétfőn az Operatív Törzs tájékoztatóján. Péntekig mintegy 191 ezer főt tesztelnének az iskolákban, bölcsődékben, óvodákban. Elmondta azt is, az eredményekről a tesztelés lezárását követően fognak tájékoztatást adni, vélhetően a jövő hét folyamán.

„Nálunk az ötven fős tantestületből 3-4 fő nem kért tesztet,

őket legszívesebben jól hátba vágtam volna” – nyilatkozta egy kőbányai iskola pedagógusa. Szerinte az is felháborító, hogy a technikai dolgozókat – mint a portás, karbantartó, takarító – nem tesztelik, holott ők is ugyanúgy bevihetik a vírust az iskolába. Egyébként az intézményben letesztelt pedagógusok mindegyike negatív eredményt kapott. Egy pestszentlőrinci iskola tanára arról számolt be a lapnak, hogy a mintegy 120 fős tanári karból 14-en mondtak nemet a tesztre, egy valakinél pedig – orrvérzés miatt – nem sikerült elvégezni a mintavételt.

Egy dél-dunántúli falu iskolájában a 23 pedagógusból ketten mondtak nemet a tesztelésre, egy nyugat-dunántúli településen viszont a két tucatnyi tanár harmada utasította el. Az egyik helyi pedagógus elmondta,

a tanári karban az egyik hangadó vírusszkeptikus, és sikerült meggyőznie jó néhány kollégáját.

„Noha a teszt nem ad teljes bizonyosságot, nálunk mindenki jelezte, le akarja teszteltetni magát” – közölte Nagy Erzsébet, a pécsi Apáczai Nevelési Központ 2-es iskolájának tanára, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének dél-dunántúli ügyvivője. Hozzátette: iskolájukban kedden esedékes a szűrés, s az igazgatónak köszönhetően nemcsak a pedagógusok, de az iskolatitkár, a portások, a pedagógiai asszisztensek, karbantartók, technikai dolgozók is bekerültek a tesztelendők körébe – míg a legtöbb intézményben ők kimaradnak.

Nagy Erzsébet arra is felhívta a figyelmet: problémát jelent, hogy nincs protokoll arra az esetre, ha egy tünetmentes pedagógus fennakad a teszten. Ő ugyan karanténba kerül, de azt nem tudni, mi lesz az iskolával, az osztályokkal, ahol addig tanított, lesz-e kontaktkutatás, s ha igen, mekkora körben kell elvégezni azt?

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Komka Péter