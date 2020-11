Magyar nők százezreit erőszakolhatták meg a második világháborúban

Nagyon nehezen kutatható téma a második világháború alatt elkövetett nemi erőszakok területe ma Magyarországon Pető Andrea történész szerint, mivel a források nagyon különbözőek és morálisan is nehéz kérdésről van szó.

"Mennyinek számít az, ha valakit egy katona hetekig erőszakol, vagy ha egyvalakit többen erőszakoltak meg? A túlélők és az áldozatok érdekeit és méltóságát védve érdemes azt mondani, tömeges erőszakról van szó" – említett egy példát a szakértő az InfoRádióban.

Az áldozatok tényleges száma nehezen megbecsülhető, 80 ezertől 800 ezerig terjed a szám, amit különböző kutatók említenek. Ez Pető Andrea szerint az eltérő történészi hozzáállásokra utal. A nemi erőszak definícióját is újra kell gondolni: attól még erőszak történik, ha egy nő maga ajánlkozik fel, ha ennek hátterében az áll, hogy túlélése egyetlen esélyének tartja azt, ha a testét adja a megszállónak.

Szerelemnek látszó erőszak

"Sára Sándor Pergőtüzében számtalan Ukrajnában szolgált magyar katona meséli csillogó szemmel, hogy micsoda szerelmbe esett az ukrán tanítónővel, és hogy ez nyilvánvalóan kölcsönös kapcsolat volt. Ezt meg lehet kérdőjelezni" – vélekedik a történész.

"Mikor a hadsereg megjelenik egy faluban, ahol férfiak nincsenek, mert vagy harcolnak, vagy már meghaltak, egy nőnek nincs más módja arra, hogy megmeneküljön, mint hogy egy katonát védőül válasszon."

A fővárosi közgyűlés 2023-ban emlékművet tervez állítani a háborúban megerőszakolt nőknek. Ennek az áldozattá válás elkerüléséről is szólnia kell a történész szerint. Ennek fényében olyan szobor születik majd, mely újszerű módon gondolkodik a kérdésről. Az áldozatok méltóságát szem előtt tartva húzza majd alá azt, hogyan lehet az ilyesmit a jövőben elkerülni.

Projekt a feldolgozásért

Elhallgatva címmel a főváros levéltára honlapot is indított, melyen információk mellett visszaemlékezések is szerepelnek. Ez is segíti azt a nélkülözhetetlen folyamatot, amely a sokáig elhallgatott, a kollektív emlékezetnek mégis részét képző események feldolgozását megindíthatja. Ehhez Pető Andrea Elmondani az elmondhatatlant címet viselő, két éve megjelent könyve is hozzájárult. A jelenség egyébként nem tipikusan magyar: mindenhol nehézkes, elhallgatástól övezett a téma feldolgozása.

A Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete-projekt, melynek a honlap és a készülő szobor is része, szeretne emlékezetpolitikai fordulatot hozni, hogy ezt a traumát fel lehessen dolgozni. A hároméves projekt ebben eseményekkel is segít, valamint a magándokumentumok feltöltését is várják honlapjukon.

Nyitókép: RoonZ-nl