Friss magyar adatok - megint ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma

A hivatalos tájékoztató oldal adatai szerint az eddigi napi számoknál is több, 3989 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 86 769 főre nőtt a hazánkban tavasz óta beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1973 főre emelkedett, 20 856-an pedig már meggyógyultak (380-nal nőtt a számuk egy nap alatt).

Az aktív fertőzöttek száma már 63 940 fő, 3525-tel több a hétfőinél.

Az aktív fertőzöttek 25 százaléka (15 875 fő), az elhunytak 32 százaléka (622 fő), a gyógyultak 28 százaléka (5773 fő) budapesti.

350-nel több, 4767 koronavírusos beteget ápolnak kórházban,

közülük 35-tel többen, 348-an vannak lélegeztetőgépen.

Az Operatív Törzs jelenleg 56 óvodában és 5 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 32 osztályban és 15 iskolában digitális munkarendet.

Hétfőhöz képest 1234-gyel többen, 30 984-en vannak hatósági házi karanténban.

Egy nap alatt 14 620 mintavétel történt, az össz-számuk tavasz óta 1 111 991.

Budapesten 24 óra alatt 807 fertőzöttet azonosítottak, Pest megyében 580-at.

Mostanra jócskán megnőtt a háromjegyű esetszámmal rendelkező megyék száma:

Győr-Moson-Sopron megyében 310 újabb fertőzöttet találtak,

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 305-öt,

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kereken 300-at,

Csongrád-Csanád megyében 239-et,

Vas megyében és Békés megyében egyaránt 185-öt,

Fejér megyében 156-ot,

Szabolcs-Szatmár-Beregben 148-at,

Hajdú-Biharban 135-öt,

Veszprém megyében 107-et,

Nógrádban 102-t.

Komárom-Esztergom megye csak eggyel marad ki a fenti listából, itt 99 a napi növekmény, a többi megyében ennél alacsonyabb. Forrás: koronavirus.gov.hu

Hétfőtől tovább szigorodtak a maszkviselésre vonatkozó szabályok itthon: már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni, azt csak az étel és ital fogyasztása idejére lehet levenni. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést, és ha valaki nem tartja be a szabályokat, azt megbüntetik.

Ennél több korlátozó intézkedés jelenleg nincs, továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe a védekezésben, különösen a maszkviselésre vonatkozó előírások betartásában, Orbán Viktor is ezt hangsúlyozta pénteken, hozzátéve, hogy a csütörtöki Kormányinfón újabb döntésekről számolnak be. Gulyás Gergely hétfőn az InfoRádió Aréna című műsorában már azt mondta, hogy

szigorításokat fognak bejelenteni.

Továbbra is fontos a fenti szabályok betartása mellett, hogy

kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak,

lehetőleg tartsuk a szociális távolságot,

gyakran és alaposan mossunk kezet.

Akinél hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be.

Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

A kórházakban látogatási tilalom van.

Az egészségügyi védekezés részeként már zajlik az ingyenes influenza elleni oltások beadása. Folyamatos a háziorvosi praxisok ellátása az influenza elleni védőoltással - közölték az oldalon.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt